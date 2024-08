Biles evita responder sobre futuro após Olimpíada de Paris

2 minutos

Por Karen Braun

PARIS (Reuters) – Simone Biles reafirmou seu lugar no topo da realeza da ginástica em Paris, mas no momento ela prefere curtir a glória em vez de focar no futuro, que pode incluir uma participação em sua quarta edição de Jogos Olímpicos, em Los Angeles em 2028.

“Vocês realmente precisam parar de perguntar aos atletas o que virá depois que eles ganharem uma medalha nas Olimpíadas”, publicou a ginasta de 27 anos na rede social X neste domingo.

“Vamos aproveitar o momento pelo qual trabalhamos a vida inteira”, disse ela em uma publicação posterior.

No sábado, a norte-americana conquistou a medalha de ouro no salto, sua terceira nos Jogos de Paris após as vitórias na disputa por equipes e no individual geral, e quando lhe perguntaram depois se essa seria sua última Olimpíada, ela deixou em aberto as possibilidades.

“Nunca diga nunca. A próxima Olimpíada será em casa, então nunca se sabe. Mas estou ficando muito velha”, disse ela aos repórteres.

Se ela retornar, a Biles de 2028 poderá ser diferente das versões anteriores, pois ela deu a entender que talvez não execute mais o seu salto duplo Yurchenko, que levou o nome de Biles 2 e impressiona o público com sua altura e potência.

“Será a minha última vez? Sem dúvida, fazendo o salto duplo Yurchenko, sim. Quer dizer, eu acertei em cheio aquele”, disse ela ao ser perguntada se sua carreira nos saltos havia terminado.

Biles vem dominando o mundo da ginástica há mais de uma década, conquistando o primeiro dos seus seis títulos mundiais em 2013, e agora tem 10 medalhas olímpicas, sendo sete delas de ouro.

Sua saúde mental tem sido o centro das atenções desde que ela abandonou vários eventos nos Jogos de Tóquio após sofrer um bloqueio mental perigoso conhecido como “twisties”, mas com a ajuda de um terapeuta e o apoio de suas colegas de equipe, ela voltou a se classificar para Paris após um hiato de dois anos do esporte.

Na segunda-feira, Biles tentará igualar a nadadora norte-americana Katie Ledecky e a ginasta soviética Larisa Latynina como a atleta olímpica mais vencedora da história, com nove medalhas de ouro, assim que entrar no tablado para competir nas finais da trave e do solo.