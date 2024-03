Boeing 787 da Latam perde altitude durante voo para Auckland e 50 ficam feridos

3 minutos

(Reuters) – Pelo menos 50 pessoas ficaram feridas quando um Boeing 787 operado pela Latam Airlines perdeu altitude de forma abrupta no meio de um voo de Sydney para Auckland nesta segunda-feira, de acordo com a companhia aérea e uma organização de serviços de saúde da Nova Zelândia que tratou dos feridos.

O avião aterrissou no aeroporto de Auckland conforme programado na tarde desta segunda-feira, horário local, de acordo com a FlightAware.

“O Grupo Latam Airlines informa que o voo LA800, operando hoje a rota Sydney-Auckland, teve um evento técnico durante o voo que causou um forte movimento”, disse a companhia aérea.

Uma pessoa está em estado grave, enquanto as demais sofreram ferimentos leves a moderados, disse um porta-voz da empresa de serviços de saúde Hato Hone St John, que tratou cerca de 50 pessoas no aeroporto.

“O avião, sem aviso prévio, simplesmente caiu. Quero dizer, caiu diferente de tudo que já experimentei em qualquer tipo de turbulência menor, e as pessoas foram jogadas para fora de seus assentos, atingiram o teto do avião, derrubadas nos corredores”, disse o passageiro Brian Jokat à BBC.

A causa da aparente mudança repentina de altitude não pôde ser determinada imediatamente. Especialistas em segurança dizem que a maioria dos acidentes aéreos é causada por uma combinação de fatores que precisam ser investigados minuciosamente.

“Alguns dos painéis do teto foram quebrados porque pessoas foram jogadas para cima e derrubaram os painéis de plástico do teto nos corredores. E havia sangue saindo da cabeça de várias pessoas” disse Jokat, que não ficou ferido no episódio.

Ele afirmou que os passageiros que eram médicos no avião forneceram bandagens e colares para pessoas gravemente feridas.

O Boeing 787-9 Dreamliner com oito anos de operação, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightRadar24, fez escala em Auckland a caminho de Santiago.

Em 2008, dezenas de pessoas ficaram feridas quando outro jato de fuselagem larga, um Airbus 330 operado pela Qantas Airways, caiu drasticamente devido a leituras incorretas de um computador de dados de voo enquanto se dirigia para Perth, na Austrália.

A Boeing disse que estava trabalhando para reunir mais informações e fornecerá todo o apoio à companhia aérea.

(Reportagem de Urvi Dugar, Shivansh Tiwary, Gursimran Kaur e Abhijith Ganapavaram, em Bengaluru; Tim Hepher, em Paris; e Lewis Jackson, em Sydney)