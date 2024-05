Bolsonaro viaja a SP para tratar obstrução intestinal e erisipela em hospital

BRASÍLIA (Reuters) – O ex-presidente Jair Bolsonaro viajou nesta segunda-feira de Manaus a São Paulo para ser submetido a tratamento de obstrução intestinal e de um quadro de erisipela em um hospital da capital paulista, após ter sido internado na capital amazonense no fim de semana.

“O presidente Jair Bolsonaro já está em voo para São Paulo, onde dará seguimento ao seu tratamento de obstrução intestinal, aos cuidados do cirurgião Dr Macedo, bem como ao quadro infeccioso de erisipela, com antibióticos endovenosos, aos cuidados da equipe de infectologia do hospital Vila Nova Star”, disse Fabio Wajngarten, advogado de Bolsonaro, na rede social X.

Bolsonaro precisou ser hospitalizado duas vezes nos últimos dias em Manaus devido ao caso de erisipela, uma infecção bacteriana na pele, conforme publicação dele próprio na plataforma X.

O ex-presidente também já havia tido a mesma infecção em novembro de 2022, após a derrota para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial daquele ano.

Vítima de uma facada no abdôme durante evento de campanha presidencial em 2018, Bolsonaro também já passou por diversas internações por questões intestinais decorrentes do atentado.

Bolsonaro foi declarado inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 2030. Ele ainda é alvo de investigações, como a que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado.