Brasil festeja grande momento do cinema nacional com dois Globos de Ouro para ‘O Agente Secreto’

Com o cinema nacional em um de seus melhores momentos, o Brasil celebra nesta segunda-feira (12) os dois Globos de Ouro recebidos por “O Agente Secreto” (2025), um filme que volta a colocar em debate a ditadura militar.

O longa, dirigido por Kleber Mendonça Filho (“Aquarius”, “Bacurau”), venceu no domingo em Los Angeles os prêmios de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator de Drama para Wagner Moura, na cerimônia anual organizada pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood.

No ano passado, “Ainda Estou Aqui” (2024), filme de Walter Salles centrado na ditadura (1964-1985), levou o Oscar de Melhor Filme Internacional e o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama para sua protagonista Fernanda Torres.

“Só deu Nordeste em Lalaland!”, celebrou Fernanda Torres no Instagram nesta segunda, em alusão às origens do pernambucano Mendonça e o baiano Moura. “O Agente Secreto” se passa em Recife, Pernambuco.

Wagner Moura mostrou em Los Angeles que levava como amuleto um “santinho” de Torres, que no ano passado se tornou a primeira atriz brasileira a ganhar um Globo de Ouro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse no X que “O Agente Secreto” é “um filme essencial para não deixar cair no esquecimento a violência da ditadura e a capacidade de resistência do povo brasileiro”.

A obra conta a história de um professor universitário que, em 1977, se refugia em Recife para escapar de pistoleiros ligados aos militares.

A ditadura militar é uma “cicatriz aberta” no Brasil, afirmou Moura ao receber o prêmio, e apontou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) é “uma manifestação física dos ecos da ditadura”.

Bolsonaro está preso e condenado a 27 anos de prisão por uma tentativa de golpe de Estado em 2022.

Até o Comitê Olímpico Brasileiro parabenizou o elenco de “O Agente Secreto”: “Ouro para o Brasil!”, publicou no Instagram, com uma fotomontagem de Wagner Moura abraçado à mascote olímpica Ginga.

“Nossa história, nossa cultura, nossa força! Viva o Brasil e sua Arte!”, juntou-se nas redes sociais a cantora Maria Bethânia.

Só mais um filme brasileiro, “Central do Brasil” (1998), havia vencido o Globo de Ouro de Língua Não Inglesa.

Especialistas consideram que “O Agente Secreto”, também laureado no Festival de Cannes, tem chances de figurar entre os indicados ao Oscar de Melhor Filme Internacional.

Em 2025, a vitória de “Ainda Estou Aqui” nessa categoria desencadeou uma onda de euforia popular.

