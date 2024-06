Brasil fica no empate sem gols contra Costa Rica em estreia na Copa América

LOS ANGELES (Reuters) – A seleção brasileira desperdiçou várias chances e ficou no 0 x 0 com a Costa Rica na abertura do Grupo D da Copa América, em Los Angeles, na segunda-feira.

O Brasil, que chegou à Copa América depois de uma série de resultados ruins nos últimos meses, dominou a posse de bola, mas faltou precisão na frente do gol, com apenas três de suas 19 finalizações no alvo.

“Acho que agora é momento de sermos sinceros com nós mesmos. Queríamos uma vitória aqui, mas sabíamos que ia ser isso daí, eles atrás esperando nosso erro… Cabe a nós criar alternativas para que a gente possa criar ainda mais oportunidades claras e fazer o gol”, disse o zagueiro Marquinhos.

Os brasileiros foram frustrados por uma defesa costarriquenha de cinco jogadores que procurou conter os adversários e privá-los de espaço. A estratégia rendeu dividendos, mesmo que a equipe de Gustavo Alfaro tenha tido sorte em alguns momentos.

Alfaro disse que a Costa Rica havia sido descartada antes mesmo do início da partida.

“Éramos como Bruce Willis em ‘O Sexto Sentido’, onde o único que não sabia que estava morto era ele, certo?”, afirmou por meio de um intérprete.

“Bem, no nosso caso, todos pensavam que estávamos mortos antes de o filme começar.”

Raphinha teve uma excelente oportunidade inicial de marcar depois de receber uma longa bola por cima de Rodrygo, mas o goleiro costarriquenho Patrick Sequeira saiu rapidamente de sua meta para afastar o perigo.

Aos 30 minutos, o Brasil achou que tinha conseguido abrir o placar quando Rodrygo desviou uma cobrança falta para Marquinhos, que empurrou a bola para a rede, mas o gol foi anulado por impedimento após uma longa espera do VAR.

O jogo continuou com um só sentido após o intervalo, e Lucas Paquetá acertou a trave com um chute de longa distância, antes de um chute venenoso de Guilherme Arana ser evitado por uma bela defesa de Sequeira.

O técnico Dorival Júnior colocou em campo os jovens Endrick e Sávio aos 25 minutos, enquanto o Brasil buscava desesperadamente o gol da vitória, mas Paquetá chutou duas vezes para fora nos últimos 10 minutos, e o time não conseguiu sair do zero.

O atacante Neymar, que ficou de fora por uma lesão no joelho, estava no estádio.

A Costa Rica, que perdeu três vezes para o Brasil em Copa do Mundo e mais duas vezes em confrontos anteriores da Copa América, deu apenas dois chutes a gol durante o jogo de segunda-feira, nenhum deles no alvo, mas conseguiu segurar o que pode ser um ponto valioso em sua campanha nos Estados Unidos.

A Colômbia lidera o Grupo D após sua vitória de 2 x 1 sobre o Paraguai na segunda-feira.

(Reportagem de Aadi Nair em Bengaluru, reportagem adicional de Field Level Media)