Brasil perde para os EUA por 1 x 0 na final do futebol feminino

3 minutos

Por Janina Nuno Rios

PARIS (Reuters) – A seleção brasileira foi derrotada pelos Estados Unidos na final olímpica do futebol feminino no Parque dos Príncipes neste sábado, por 1 x 0, com um gol de Mallory Swanson que estendeu o recorde das norte-americanas na modalidade para cinco medalhas de ouro.

Após o primeiro tempo terminar em 0 x 0, Swanson abriu o placar aos 12 minutos da etapa final para garantir aos EUA seu primeiro título olímpico desde Londres 2012.

A técnica norte-americana, Emma Hayes, conseguiu sucesso quase instantâneo ao conquistar o título apenas dois meses depois de assumir o cargo.

“Estou muito emocionada, é um sonho que eu tinha estar nesta posição”, disse Hayes, entre lágrimas, à emissora Eurosport. “Tenho que agradecer ao meu pai por ter me incentivado a chegar até aqui e por treinar um grupo incrível de jogadoras que me receberam tão bem”.

“(Elas) acataram tudo que eu pedi, são pessoas, jogadoras e exemplos tremendos. Eu as amo.”

O Brasil foi perigoso nas primeiras ações e ficou próximo de marcar quando Gabi Portilho exigiu grande defesa da goleira Alyssa Naeher, pouco antes do intervalo. Naeher foi bem nos acréscimos para afastar uma cabeçada à queima-roupa de Adriana.

A lenda brasileira Marta voltou após dois jogos suspensa por ter sido expulsa. Saiu do banco de reservas aos 15 minutos do segundo tempo, mas não teve muito impacto, e o Brasil foi derrotado pelas norte-americanas em uma final olímpica pela terceira vez.

A Alemanha venceu a Espanha por 1 x 0 para ficar com a medalha de bronze na última sexta-feira.

Swanson, em sua 100ª partida pela seleção, encontrou o fundo das redes com uma finalização rasteira, após arrancar e encontrar um ótimo passe de Korbin Albert que cortou a linha de defesa brasileira.

Foi seu quarto gol no torneio.

O Brasil não conseguiu converter nenhuma das três grandes chances que criou para forçar a prorrogação, mas recebeu uma grande ovação de seus torcedores após o apito final.

Foi um duelo intenso e equilibrado diante de um enorme público no estádio do Paris Saint-Germain, com nomes como a ex-vencedora norte-americana da Bola de Ouro Megan Rapinoe o ex-treinador do Arsenal Arsène Wenger, e o ator Tom Cruise na plateia.

“O público foi tremendo, o Brasil foi tremendo, estou sem palavras”, acrescentou Hayes, ex-técnica do Chelsea.

(Reportagem de Janina Nuno Rios em Paris)