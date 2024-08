Brasil surpreende campeã mundial Espanha por 4 x 2 e chega à final olímpica do futebol feminino

Por Janina Nuno Rios

PARIS (Reuters) – O Brasil voltou à final olímpica do futebol feminino pela primeira vez desde 2008 ao vencer a campeã mundial Espanha por 4 x 2, em Marselha, nesta terça-feira, e enfrentará os Estados Unidos na disputa pela medalha de ouro.

Jogando sua sexta semifinal olímpica, o Brasil aproveitou uma série de erros defensivos da Espanha para chegar à final de sábado, no Parc des Princes, onde buscará seu primeiro título contra o tetracampeão EUA.

O Brasil venceu apesar de não poder contar com a capitã e maior artilheira de todos os tempos, Marta, que recebeu uma suspensão de dois jogos após levar um cartão vermelho na derrota por 2 x 0 para a mesma Espanha no último jogo da fase de grupos.

As brasileiras saíram na frente logo aos 6 minutos do primeiro tempo, depois que um chute para frente da goleira espanhola Cata Coll bateu na capitã Irene Paredes e entrou em seu próprio gol.

O Brasil dobrou a vantagem graças a um chute de Gabi Portilho após um excelente passe de Yasmim nos segundos finais do primeiro tempo.

A capitã Adriana fez 3 x 0 com uma cabeçada à queima-roupa após um rápido contra-ataque aos 27 minutos da etapa final, antes de Duda Sampaio marcar um gol contra e reduzir o déficit a cinco minutos do fim do tempo regulamentar.

Kerolin, substituta do Brasil, roubou a posse de bola e balançou a rede para selar a goleada no início dos acréscimos de 15 minutos, antes de Salma Paralluelo, da Espanha, marcar um gol de consolação nos minutos finais.

A Espanha disputará a medalha de bronze contra a Alemanha, em Lyon, na sexta-feira.