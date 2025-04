Bunkers da Finlândia atraem interesse de vários países

As instalações subterrâneas da Finlândia, como piscinas e parques de diversões, que também podem servir como abrigos antiaéreos, estão atraindo o interesse de vários aliados do país nórdico, à medida que a Europa procura se preparar para o risco de uma guerra.

Construído no leito magmático de Helsinque, a dezenas de metros de profundidade, pessoas de todas as idades nadam e mergulham nas várias piscinas ou relaxam nas saunas do parque aquático Itakeskus.

Esse complexo aquático é um dos 50.500 abrigos de defesa civil da Finlândia, que pode acomodar um total de 4,8 milhões dos seus 5,6 milhões de habitantes.

As piscinas, com capacidade para 3.800 pessoas, podem ser esvaziadas e transformadas em um abrigo à prova de bombas em apenas 72 horas.

“Este é o maior abrigo de defesa civil do mundo equipado com uma piscina”, explica orgulhosamente à AFP Teemu Raatikainen, chefe de manutenção há quase 30 anos.

– “Marca registrada” –

A estratégia de segurança da Finlândia, baseada em investimentos militares de longo prazo e preparação para emergências, está atraindo o interesse de outros países, especialmente após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 e a deterioração da situação de segurança em toda a Europa.

“Gostamos desse uso multifuncional de nossos abrigos, tanto em tempos de paz quanto em tempos de guerra”, explica Jarkko Hayrinen, oficial sênior de resgate do Ministério do Interior da Finlândia, enquanto mostra outro abrigo à AFP.

Com espaço para 6.000 pessoas, o refúgio Merihaka, no centro de Helsinque, atualmente abriga um playground subterrâneo, várias quadras para esportes coletivos e um ginásio.

“Os abrigos são muito bem mantidos porque as pessoas os utilizam em tempos normais”, diz Hayrinen.

A “mentalidade cultural” finlandesa de envolver todos os setores da sociedade na segurança do país se tornou uma espécie de “marca registrada” para o país depois que se juntou à aliança militar da Otan em 2023, diz Matti Pesu, pesquisador sênior do Instituto Finlandês de Relações Internacionais.

“E os abrigos de proteção civil são um símbolo tangível de como as autoridades estão se preparando para proteger os cidadãos em situações de emergência”, acrescenta.

– Longa tradição –

Projetados para resistir a explosões, colapsos de edifícios, radiação e substâncias tóxicas, os principais abrigos estão localizados em áreas populosas.

E todos os edifícios ou complexos habitacionais com uma área útil superior a 1.200 m2 são obrigados por lei a ter um bunker.

Outros países, como Suíça, Suécia, Noruega e Israel também possuem estas estruturas.

“Estes países têm uma tradição de neutralidade ou uma posição estrategicamente difícil”, diz Pesu.

A Finlândia, onde o serviço militar é obrigatório para todos os homens e voluntário para as mulheres, pode mobilizar rapidamente cerca de 280.000 soldados em caso de guerra, e a reserva militar total chega a cerca de 900.000 pessoas.

Em 1º de abril, o país anunciou que aumentará seus gastos com defesa para pelo menos 3% do PIB até 2029, em resposta à ameaça da Rússia, país com o qual divide 1.340 km de fronteira.

