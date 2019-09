PACTA é uma ferramenta que permite aos investidores medir o impacto climático dos seus investimentos financeiros e compará-lo com os objetivos do Acordo de Paris.

Para encontrar respostas para as questões climáticas, é necessário um maior investimento em pesquisa e desenvolvimento, disse Maurer. "A Suíça, como um centro financeiro com uma visão global, pode desempenhar um papel importante na promoção da consciência da gestão ambiental sustentável.

Swiss president calls for innovation to tackle climate crisis

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Presidente suíço pede mais inovação e menos ideologia para enfrentar crise climática 24. Setembro 2019 - 07:53 Ueli Maurer, que detém a presidência rotativa da Suíça este ano, enfatizou o potencial da inovação para enfrentar as mudanças climáticas na Cúpula de Ação Climática das Nações Unidas em Nova York. "Nosso mundo precisa de mais progresso tecnológico e menos ideologia", disse Maurer aos líderes e ativistas mundiais. Como país alpino, a Suíça é particularmente afetada pela mudança climática observou. O derretimento das geleiras, a redução da queda de neve e o aumento dos deslizamentos de terra nas montanhas estão destruindo uma parte da identidade e da tradição suíça, disse. "A mudança climática ameaça nosso modo de vida. Devemos levar este problema a sério", continuou Maurer. Por esta razão, a Suíça se comprometeu a alcançar a neutralidade climática até 2050, uma "meta viável", de acordo com Maurer, utilizando tecnologias já disponíveis e tecnologia renovável. Para encontrar respostas para as questões climáticas, é necessário um maior investimento em pesquisa e desenvolvimento, disse Maurer. "A Suíça, como um centro financeiro com uma visão global, pode desempenhar um papel importante na promoção da consciência da gestão ambiental sustentável. Nesse contexto, Maurer apresentou a iniciativa PACTA (Paris Agreement Capital Transition Assessment), que está sendo promovida pela Holanda e a Suíça. PACTA é uma ferramenta que permite aos investidores medir o impacto climático dos seus investimentos financeiros e compará-lo com os objetivos do Acordo de Paris.