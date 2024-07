Caças israelenses atacam alvos Houthi no Iêmen após drone atingir Tel Aviv

7 minutos

Ari Rabinovitch Enas Alashray

JERUSALÉM/CAIRO (Reuters) – Caças israelenses atingiram neste sábado alvos militares Houthi na região do porto de Hodeidah, no Iêmen, disse o setor militar israelense, um dia depois de um drone lançado pelo grupo apoiado pelo Irã ter atingido o centro econômico de Israel, Tel Aviv.

A emissora de TV Al-Masirah, principal canal controlado pelo movimento Houthi no Iêmen, informou que os ataques tiveram como alvo instalações petrolíferas no porto, e que houve mortes.

Os moradores de Hodeidah disseram à Reuters, por telefone, que explosões foram ouvidas na cidade durante um intenso bombardeio, e a emissora Al-Masirah informou que a defesa civil e os bombeiros estão tentando extinguir o fogo nos tanques de petróleo do porto.

Uma autoridade militar israelense afirmou que a operação atingiu alvos com dupla função, incluindo a infraestrutura de energia. Israel informou seus aliados antes de realizar a operação, que as forças armadas disseram ter sido realizada com o uso de caças F-15, que voltaram a salvo para o país.

O Supremo Conselho Político Houthi afirmou que haverá uma “resposta efetiva” aos bombardeios israelenses.

O ataque, que segundo a autoridade militar israelense só foi efetivado depois de 220 agressões Houthi contra Israel, realça os temores de que a guerra na Faixa de Gaza possa se tornar um conflito regional.

“O fogo que está queimando neste momento em Hodeidah pode ser visto em todo o Oriente Médio, e seu significado é claro”, afirmou em comunicado o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant. “Os Houthi nos atacaram mais de 200 vezes. Na primeira vez que feriram um cidadão israelense, nós os atacamos. Faremos isso em qualquer lugar que for necessário.”

Na sexta-feira, um drone de longo alcance lançado no Iêmen atingiu o centro de Tel Aviv, em ataque reivindicado pelos Houthi. Um homem morreu, e outras quatro pessoas ficaram feridas.

O ataque marcou uma escalada nos conflitos diários entre forças israelenses e milícias apoiadas pelo Hezbollah no sul do Líbano. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prepara-se para visitar Washington e discursar no Congresso norte-americano.

O ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, pediu uma ação internacional mais ampla de sanções contra o Irã, que segundo ele está apoiando os esforços dos Houthi para prejudicar a liberdade marítima e as rotas comerciais.

“Irã é a cabeça da serpente e precisa ser parado agora”, disse ele na plataforma de redes sociais X.

