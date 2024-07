Chuvas torrenciais deixam ao menos 20 mortos e dezenas de desaparecidos na China

Ao menos 20 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas devido às chuvas torrenciais na China, que provocaram o desabamento parcial de uma ponte no norte do país neste sábado (20), entre outros incidentes.

Desde a terça-feira, grandes extensões do norte e do centro do país são afetadas por fortes precipitações que causaram inundações e danos materiais significativos.

Uma ponte rodoviária desabou na sexta-feira por volta das 20h40 locais (09h40 de sábado, no horário de Brasília) “devido a uma chuva brutal e enchentes repentinas” na cidade de Shangluo, reportou neste sábado a agência de notícias Xinhua.

Pelo menos 12 pessoas morreram no desabamento e 31 estão desaparecidas, segundo a mesma fonte.

A cidade de Shangluo fica na província de Shaanxi (norte), cerca de 900 km a sudoeste de Pequim.

Segundo os primeiros dados da investigação, 17 veículos e oito caminhões caíram no rio, segundo a Xinhua, pelo que se teme que o balanço de mortes aumente nas próximas horas.

Neste sábado, uma tempestade violenta provocou um aumento repentino do nível das águas em Ya’an, cidade da província montanhosa de Sichuan, no sudoeste do país, com um balanço inicial de mais de 30 desaparecidos.

Quatro deles foram resgatados, mas foram encontrados os corpos de outros oito.

– “Os motoristas gritavam” –

Imagens de Sangluo exibidas pela TV estatal CCTV mostram um trecho da rodovia que caiu no rio. As faixas no sentido contrário pareciam ter resistido.

Ao circular, “me dei conta de que algo não era normal diante de mim” na ponte, contou uma testemunha a um veículo de imprensa local. “Os motoristas gritavam para que freasse e parei o carro”.

“Um caminhão que estava na frente não parou e caiu” no vazio, acrescentou a testemunha, identificada pelo sobrenome, Meng.

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu que “todos os esforços” se concentrem nas operações de resgate, que são “a prioridade” do momento, segundo a CCTV.

O ocorrido lembra outro evento em maio no sul do país, onde o desabamento de uma rodovia provocou a morte de 48 pessoas.

Na mesma província de Shaanxi, as chuvas torrenciais deixaram cinco mortos e oito desaparecidos na cidade de Baoji, com 3,2 milhões de habitantes, segundo um balanço divulgado na sexta-feira pela Xinhua.

A emissora estatal de televisão exibiu imagens de bairros completamente inundados por águas lamacentas, com moradores a pé e operários em escavadoras tentando reparar os danos.

As províncias vizinhas de Gansu, de clima semidesértico, e Henan, no centro, também foram afetadas pelas fortes chuvas esta semana.

Nesta última região, a cidade de Nanyang registrou desde o início da semana a quantidade habitual de chuvas para um ano, segundo a CCTV.

A China enfrenta um verão de condições climáticas extremas. Os recordes locais de temperatura foram quebrados no norte e o sul também foi afetado por fortes chuvas e inundações.

A mudança climática, acentuada pelas emissões de gases de efeito estufa geradas pela atividade humana, tornam este tipo de fenômenos mais frequentes e intensos, afirmam os cientistas.

