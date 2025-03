Pesquisadores suíços desenvolvem tratamento para paraplégicos

Um dispositivo envia impulsos elétricos para estimular os músculos de acordo com os movimentos controlados por um robô. Keystone-SDA

Usando uma combinação de robôs de reabilitação e um implante na medula óssea, pesquisadores de Lausanne desenvolveram um novo dispositivo que permite que pessoas com lesões na medula óssea voltem a andar.

De acordo com um estudo publicado na quarta-feira na revista Science Robotics, o dispositivo apresentou bons resultados nos primeiros cinco pacientes.

Para recuperar certos movimentos após uma lesão na medula óssea, os membros são movidos mecanicamente com robôs de reabilitação em terapias.

No entanto, a eficácia dessa terapia é limitada devido à falta de uso ativo dos músculos, explicou a Escola Politécnica Federal de Lausanne (EPFL) em um comunicado à imprensa.

O dispositivo, desenvolvido por pesquisadores do centro de pesquisa Neurorestore da EPFL, da Universidade de Lausanne e do Hospital Universitário de Lausanne, envia impulsos elétricos para estimular os músculos de acordo com os movimentos controlados pelo robô.

Isso melhorou a mobilidade dos pacientes e promoveu sua recuperação.

