Tarifas dos EUA serão reduzidas para 15%

Um homem de meia idade com bandeiras atrás
O ministro suíço da Economia, Guy Parmelin, durante uma visita aos Estados Unidos na primavera de 2024. EPA/Michael Reynolds

Na sexta-feira, o Conselho Federal (a entidade formada por sete ministros que exerce a chefia de estado da Suíça) anunciou uma redução nas taxas alfandegárias dos EUA sobre produtos suíços, dos atuais 39% para 15%.

“A Suíça e os Estados Unidos encontraram uma solução”, escreveu o porta-voz do governo na rede social X na sexta-feira. O Conselho Federal também agradeceu ao presidente dos EUA, Donald Trump, “por seu engajamento construtivo”.

O governo também elogiou a “boa reunião” na quinta-feira entre o ministro suíço da Economia, Guy Parmelin, e o representante comercial da Casa Branca (USTR) Jamieson Greer.

Greer havia confirmado anteriormente no canal norte-americano CNBC que “em essência, chegamos a um acordo com a Suíça”, acrescentando que os detalhes seriam divulgados em breve.

Contrapartes suíças

Os Estados Unidos reduzirão as taxas alfandegárias adicionais aplicadas às importações da Suíça para 15%. Ao mesmo tempo, a Suíça reduzirá suas tarifas sobre uma série de produtos americanos. “Além de produtos industriais, essa redução diz respeito a peixes e frutos do mar, bem como a uma seleção de produtos agrícolas que não são sensíveis para a Suíça”, explicouLink externo o porta-voz na sexta-feira.

A Suíça também concederá aos Estados Unidos cotas tarifárias bilaterais isentas de impostos para uma seleção de produtos americanos, incluindo carne bovina e aves. Essa solução “respeita os interesses da política agrícola suíça”, garantiu o Conselho Federal.

As empresas suíças também se comprometeram a fazer investimentos diretos de 200 bilhões de dólares nos Estados Unidos até o final de 2028.

Intensas negociações

As coisas já haviam começado a se movimentar na semana passada, quando cinco líderes empresariais suíços se encontraram com Donald Trump em Washington. Após a reunião, o presidente dos EUA ficou muito satisfeito por ter discutido “comércio e desequilíbrios comerciais” com “representantes suíços de alto nível”.

Então, na noite de segunda-feira, a agência Bloomberg informou, citando fontes anônimas, que a Suíça estava perto de um acordo para reduzir as taxas alfandegárias para 15%, o mesmo nível aplicado aos principais concorrentes das empresas suíças, a União Europeia, o Japão e a Coreia do Sul.

Guy Parmelin se reuniu com a administração dos EUA em Washington na quinta-feira para conversações. Ao sair da reunião, o ministro garantiu que “quase tudoLink externo” havia sido esclarecido e que o Conselho Federal se comunicaria “assim que tudo estivesse definitivamente claro”.

adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl

