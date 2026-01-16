The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Comitê palestino de governança de Gaza inicia primeira reunião no Cairo

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O comitê palestino de governança da Faixa de Gaza iniciou, nesta sexta-feira (16), sua primeira reunião no Cairo, reportou a Al Qahera News, próxima do Estado egípcio.

O comitê tecnocrático, integrado por 15 personalidades palestinas, foi formado na quarta-feira, quando os Estados Unidos anunciaram a entrada em vigor da segunda fase do plano americano para pôr fim à guerra em Gaza.

Esta entidade tem como missão administrar provisoriamente o território palestino, sob controle de um Conselho de Paz chefiado pelo presidente americano, Donald Trump, e trabalhar na reconstrução de Gaza, devastada após dois anos de guerra. 

Os trabalhos de reconstrução “serão baseados essencialmente” no plano árabe-islâmico egípcio, afirmou o presidente deste órgão, Ali Shaath, ex-vice-ministro palestino, em entrevista à Al Qahera News. 

O plano foi aprovado em março, com o apoio dos países europeus, em resposta ao então projeto de Trump de tomar o território palestino e expulsar seus habitantes. 

O texto prevê a reconstrução da Faixa de Gaza sem deslocar seus mais de dois milhões de habitantes. 

“A questão da moradia é muito importante, após a destruição de 85% das residências”, destacou o engenheiro civil Shaath, que ressaltou a necessidade de devolver “a dignidade ao cidadão palestino que vive em tendas de campanha, arrastadas pelo vento”. 

A segunda fase do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, que entrou em vigor em 10 de outubro, também prevê o desarmamento do Hamas, a retirada progressiva das tropas israelenses e o envio de uma força internacional de estabilização.

O exército israelense informou, nesta sexta-feira, que atacou a Faixa de Gaza na véspera, em resposta a uma “violação flagrante” do cessar-fogo na área.

O anúncio dos ataques de quinta-feira ocorreu após uma troca de tiros no sul do território palestino.

nda/cab/sag/an/mvv/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR