Confira os indicados ao Oscar nas principais categorias

Estes são os indicados nas principais categorias da 97ª edição do Oscar, que serão entregues em 2 de março em Hollywood.

“Emilia Pérez”, dirigido por Jacques Audiard, lidera com 13 indicações aos Prêmios da Academia, enquanto “O Brutalista”, sobre a nova vida de um imigrante, e a adaptação do musical “Wicked” estão em segundo lugar com 10 indicações cada. O sucesso de bilheteria brasileiro “Ainda Estou Aqui” concorre em três categorias.

– Melhor Filme –

“Ainda Estou Aqui”

“Anora”

“O Brutalista”

“Um Completo Desconhecido”

“Conclave”

“Duna: Parte II”

“Emilia Pérez”

“Nickel Boys”

“A sustância”

“Wicked”

– Melhor Direção –

Jacques Audiard, “Emilia Pérez”

Sean Baker, “Anora”

Brady Corbet, “O Brutalista”

Coralie Fargeat, “A sustância”

James Mangold, “Um Completo Desconhecido”

– Melhor Ator –

Adrien Brody, “O Brutalista”

Timothée Chalamet, “Um Completo Desconhecido”

Colman Domingo, “Sing Sing”

Ralph Fiennes, “Conclave”

Sebastian Stan, “O Aprendiz”

– Melhor Atriz –

Fernanda Torres, “Ainda Estou Aqui”

Demi Moore, “A Substância”

Cynthia Erivo, “Wicked”

Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez”

Mikey Madison, “Anora”

– Melhor Ator Coadjuvante –

Yura Borisov, “Anora”

Kieran Culkin, “A Verdadeira Dor”

Edward Norton, “Um Completo Desconhecido”

Guy Pearce, “O Brutalista”

Jeremy Strong, “O Aprendiz”

– Melhor Atriz Coadjuvante –

Ariana Grande, “Wicked”

Felicity Jones, “O Brutalista”

Isabella Rossellini, “Conclave”

Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

Monica Barbaro, “Um Completo Desconhecido”

– Melhor Filme Internacional –

“Ainda Estou Aqui” (Brasil)

“Emilia Pérez” (França)

“A Garota da Agulha” (Dinamarca)

“A Semente do Fruto Sagrado” (Alemanha)

“Flow” (Letônia)

– Melhor Animação –

“Flow”

“Divertida Mente 2”

“Memórias de um Caracol”

“Wallace & Gromit: Avengança”

“Robô Selvagem”

– Melhor Documentário –

“Black Box Diaries”

“No Other Land”

“Guerra da Porcelana”

“Trilha Sonora para um Golpe de Estado”

“Sugarcane”

– Filmes com mais indicações –

“Emilia Pérez” – 13

“O Brutalista” – 10

“Wicked” – 10

“Conclave” – 8

“Um Completo Desconhecido” – 8

