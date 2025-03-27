Suíça ajuda a preservar herança cultural mundial

Há muito tempo Genebra é um paraíso para tesouros culturais ameaçados de extinção. Desde coleções de arte espanholas durante a Guerra Civil Espanhola até obras de arte ucranianas afetadas pelo conflito em curso, a Suíça tem desempenhado um papel vital na proteção do patrimônio mundial. Uma exposição recente em Genebra conta a história do passado de Gaza e destaca o compromisso contínuo da Suíça com a proteção da cultura em zonas de guerra.

2 minutos

A exposição Patrimony in Peril (Patrimônio em perigo), no Museu de Arte e História (MAH) de Genebra, ofereceu um raro vislumbre do rico patrimônio arqueológico de Gaza, apresentando 44 artefatos (de um total de 530 itens) que sobreviveram à guerra israelense-palestina graças à sua proteção em Genebra desde 2007.

Neste vídeo, a curadora do museu, Béatrice Blandin, fala sobre a responsabilidade urgente que os museus têm na preservação de bens culturais em tempos de conflito. Com o patrimônio cultural em Gaza cada vez mais em risco devido à guerra, a importância dos artefatos expostos em Genebra, que vão desde a Idade do Bronze até o período otomano, tornou-se ainda mais profunda. Originalmente trazidos para Genebra para uma exposição em 2007, esses objetos pertencem à Autoridade Palestina, e sua presença contínua na Suíça reflete os desafios mais amplos da repatriação de propriedades culturais em regiões voláteis.

A Suíça tem uma longa tradição na proteção do patrimônio mundial. Este vídeo também analisa casos como as coleções de arte espanholas durante a Guerra Civil Espanhola e as obras de arte ucranianas afetadas pelo conflito em andamento.

(Adaptação: Fernando Hirschy)