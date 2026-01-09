The Swiss voice in the world since 1935
Criação de empregos nos EUA em dezembro fica abaixo das expectativas

Os Estados Unidos criaram menos empregos do que o esperado pelos analistas em dezembro, segundo dados do governo divulgados nesta sexta-feira (9), uma desaceleração que ocorre em meio à crescente preocupação com a situação do mercado de trabalho.

No último mês de 2025, foram criados cerca de 50 mil postos de trabalho, número inferior aos 56 mil revisados de novembro, informou o Departamento do Trabalho. Apesar disso, a taxa de desemprego recuou levemente, de 4,5% para 4,4%.

Um total de 584.000 postos de trabalho foram criados em 2025, um número significativamente menor do que os 2 milhões do ano anterior.

Os investidores acompanham atentamente os dados mais recentes por seu possível impacto sobre as taxas de juros.

Um enfraquecimento acentuado do mercado de trabalho poderia levar o Federal Reserve a reduzir os juros antes do previsto para estimular a economia.

O número de postos de trabalho divulgado nesta sexta-feira ficou abaixo dos 73 mil novos empregos projetados por economistas consultados pela Dow Jones Newswires e pelo Wall Street Journal.

Segundo o Departamento do Trabalho, o emprego manteve tendência de alta nos setores de restaurantes e bares, saúde e assistência social, enquanto recuou no varejo.

Também foram perdidos 277 mil postos de trabalho no governo federal, uma queda de 9,2%, desde janeiro passado, quando o nível de emprego havia atingido seu pico, informou o departamento.

– “Sinais de alerta” –

“O crescimento do emprego em 2025 foi o mais fraco em mais de uma década, com exceção do período da pandemia”, disse em comunicado Elizabeth Warren, principal representante democrata na Comissão Bancária do Senado. 

Embora o relatório geral pareça positivo à primeira vista, o diretor de investimentos da Northlight Asset Management, Chris Zaccarelli, prevê que os céticos destacarão o “aumento modesto de 50.000 postos de trabalho”.

“Em essência, estamos vendo a confirmação da ideia de que a criação de emprego é muito fraca e que as empresas têm demitido trabalhadores”, indicou em nota. 

“Não há luzes vermelhas indicando uma recessão iminente, mas há muitas luzes amarelas de alerta piscando, e existe o risco de a economia estagnar”, acrescentou. 

A ligeira diminuição da taxa de desemprego registrada em dezembro pode dever-se em parte aos trabalhadores inativos durante a longa paralisação do governo federal entre outubro e meados de novembro, comentou a economista Nancy Vanden Houten, da Oxford Economics, em um documento anterior ao relatório desta sexta-feira. 

O sólido crescimento do emprego também pode estar equivocado, advertiu o economista-chefe da EY-Parthenon, Gregory Daco, em outra nota recente. “Os indicadores mais amplos do mercado de trabalho continuam apontando para uma deterioração”, afirmou. 

“No geral, a situação do mercado de trabalho segue frágil, uma vez que as empresas priorizam o controle de custos em meio a uma incerteza persistente”, acrescentou.

