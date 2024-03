Criação de vagas de trabalho nos EUA acelera em fevereiro

1 minuto

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) – A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos acelerou em fevereiro, mas o aumento da taxa de desemprego e a moderação dos ganhos salariais mantiveram em jogo um corte em breve da taxa de juros em junho pelo Federal Reserve.

A economia dos EUA abriu 275.000 postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, informou o Departamento do Trabalho em seu relatório de empregos nesta sexta-feira.

Os dados de janeiro foram revisados para baixo, mostrando 229.000 empregos criados, em vez de 353.000 conforme informado anteriormente.

Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 200.000 vagas, com estimativas variando de 125.000 a 286.000. A abertura de vagas está acima dos cerca de 100.000 empregos necessários por mês para acompanhar o crescimento da população em idade ativa.

