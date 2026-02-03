Cuba registra recorde de temperatura mínima de 0º C

Cuba registrou temperatura mínima recorde de 0°C na madrugada desta terça-feira (3) na província de Matanzas, perto de Havana, segundo seu Instituto de Meteorologia (Insmet).

A estação meteorológica de Indio Hatuey, em Matanzas, “registrou uma temperatura de 0 grau Celsius, atingindo o ponto de congelamento pela primeira vez no território cubano e estabelecendo um novo recorde nacional” para temperatura mínima, afirmou o Insmet em sua página no Facebook.

A entidade destacou que o recorde anterior, datado de 1996, era de 0,6°C e foi registrado na estação de Bainoa, na província de Mayabeque, que faz fronteira com Matanzas.

Matanzas está localizada 100 km a leste de Havana e abriga Varadero, o principal balneário do país.

O Centro Meteorológico Provincial de Matanzas confirmou a presença de geada nas plantações da região de Indio Hatuey, um fenômeno incomum no clima tropical da ilha.

“Realmente tivemos uma madrugada bem fria”, declarou à TV local Fidel Ruz, observador meteorológico que registrou recorde de temperatura mínima em Indio Hatuey.

O Instituto informou que 32 estações meteorológicas do país registraram “valores inferiores e iguais a 10 graus Celsius” durante a madrugada desta terça-feira.

“É um frio muito intenso, com madrugadas realmente geladas”, explicou por telefone à AFP Gisel Hidalgo-Gato, uma analista de sistemas residente em Matanzas.

“Levamos três ou quatro madrugadas com temperaturas abaixo dos 13°C”, acrescentou.

Karen Páez, professora de artes e mãe de três filhos, descreveu “um frio insuportável mesmo dentro de casa”, no oeste de Havana. “Ainda agasalhei as crianças com várias camadas de roupa”, acrescentou.

Segundo o Insmet, a queda incomum da temperatura em Cuba se deve à chegada de uma frente fria muito intensa vinda da América do Norte, que arrastou uma massa de ar polar em direção ao Caribe.

A combinação de céu limpo, ar seco e ventos fracos durante a madrugada favoreceu um resfriamento acelerado, que levou as temperaturas a níveis incomuns em uma ilha acostumada ao calor tropical durante quase todo o ano.

Cuba possui registros meteorológicos desde meados do século XIX, embora os mais confiáveis sejam da segunda metade do século XX.

