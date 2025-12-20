A menor cidade da Europa é realmente Friburgo?

Uma verdadeira imagem de cartão postal: a pequena cidade de Rue, situada em torno de um promontório rochoso dominado por um castelo medieval. Keystone / Stefan Hunziker

Rue, no cantão de Friburgo, gosta de se autodenominar "a menor cidade da Europa". No entanto, esse título é reivindicado por várias outras localidades e é difícil determinar qual delas realmente merece a distinção, já que os critérios de classificação variam amplamente.

6 minutos

Localizada no sul do cantão de Friburgo, próxima à fronteira com o cantão de Vaud, a cidade medieval de Rue é frequentemente chamada de “a menor cidade da Europa”. Ela ostenta esse título com orgulho em seu site oficial.

Esse título também é amplamente utilizado para fins de marketing pela Suíça Turismo, o órgão oficial de promoção de turismo do país. Ela descreveLink externo Rue como “a menor cidade da Europa”, com suas ruas medievais, castelo e cachoeiras nas proximidades”. O site da Friburgo Turismo também afirmaLink externo que “Rue, a menor cidade da Europa, convida você a descobrir suas ruas medievais”.

E, de fato, uma caminhada por Rue confirma o que afirmam os escritórios de turismo: o lugar é medieval, encantador e… minúsculo. A cidade desenvolveu-se em torno de uma formação rochosa, no topo do qual se ergue um castelo. Suas ruas sinuosas são ladeadas por casas de pedra tradicionais, uma igreja, alguns edifícios públicos, muralhas e pitorescas construções rurais.

Após um processo de fusão com as comunas vizinhas, Rue agora cobre uma área de 23,2 km² e tem uma população de cerca de 1.600 habitantes. No entanto, o núcleo histórico medieval em si cobre apenas uma área de 0,2 km² e tem uma população estimada em pouco menos de mil habitantes (não há estatísticas separadas apenas para a cidade mercantil).

Conteúdo externo

Há razões históricas para o status de Rue como cidade. Ela foi uma das “novas cidades” construídas pelos Condes de Saboia no século 13 para consolidar seu poder na região.

Vários concorrentes

À primeira vista, a ideia de que Rue poderia ser a menor cidade da Europa não parece totalmente incongruente. Considerando sua área de superfície e população, ela pode realmente parecer minúscula, especialmente quando comparada a Moscou, Londres ou Berlim ou, mais modestamente, Genebra ou Zurique.

Mas várias outras cidades também podem reivindicar o título de “menor cidade da Europa”. Entre os nomes que aparecem com mais frequência estão DurbuyLink externo (Bélgica), HumLink externo (Croácia) e o Vaticano. Em sites de promoção de turismo, Durbuy e Hum são até descritas como a “menor cidade do mundo”.

Mas isso é apenas marketing, pois não há classificações oficiais. Nem mesmo Livro Guinness de Recordes lista Hum como a menor cidade do mundo. Atualmente, o famoso guia lista o menor estado do mundo ou até mesmo a menor capital do mundoLink externo, mas não tem uma categoria específica para a “menor cidadeLink externo“.

Comparação não é motivo

Se não existe uma classificação oficial, provavelmente é porque os critérios a serem levados em conta variam. Quando falamos de “menor cidade”, em que nos baseamos: área de superfície, número de habitantes, uma combinação dos dois?

Uma comparação entre Rue e Durbuy ilustra claramente a dificuldade de fazer essa classificação. Se olharmos apenas para o centro histórico, a cidade belga é de fato a menor, com menos de 400 habitantes em uma área de 2 hectares (0,02 km²).

Mas se mudarmos a escala e observarmos o município como um todo, o quadro é bem diferente. Durbuy é composta por 41 vilarejos e tem mais de 11 mil habitantes em uma área de 157 km², o que é bastante para “a menor cidade do mundo”. Rue, por outro lado, é formada por sete vilarejos, com um total de cerca de 1.600 habitantes em uma área de 23,2 km².

Uma história importante

Há outro fator que complica o processo de classificação. A própria noção de cidade é flutuante. Os critérios para se qualificar como uma cidade variam de país para país e de período para período.

Na própria Suíça, a situação é complexa. Não existe uma lei federal que forneça uma definição uniforme de “cidade”. E, como dita o federalismo, a definição e os critérios aplicados variam por cantão (estado).

Um local pode ser chamado de cidade porque recebeu esse título em um passado distante, ou porque já atuou como um centro urbano, por exemplo, por sediar um mercado regional ou uma administração.

Além dessas considerações históricas, há critérios mais modernos baseados em estatísticas. Em muitos cantões, há uma tendência de classificar uma comuna como “cidade” assim que ela ultrapassa o limite de 10 mil habitantes.

Por sua vez, o Depto. Federal de Estatísticas baseiaLink externo sua classificação não apenas na população, mas também na atividade econômica e no turismo. Para que um município seja definido como uma cidade, ele deve ter pelo menos 14 mil “equivalentes de população”, um índice calculado com base na população residente, no número de empregos e no número de diárias em hotéis. Uma cidade também deve ter uma densidade de pelo menos 2.500 equivalentes de população por km².

Complicado, não é? De fato, até mesmo as ferramentas de pesquisa baseadas em inteligência artificial ficam um pouco perdidas quando confrontadas com a complexidade da Suíça. Tente fazer a seguinte pergunta a elas: “Qual é a menor cidade da Suíça? As respostas provavelmente serão variadas e o levarão a muitos cantos do país.

Edição: Samuel Jaberg

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl

Mais lidos Os mais discutidos