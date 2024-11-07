Como evitar que a inteligência artificial seja monopolizada?

A inteligência artificial (IA) tem o potencial de enfrentar alguns dos maiores desafios globais, desde o combate a doenças até a proteção do clima. No entanto, há o risco de que países ricos e gigantes do Vale do Silício concentrem esses benefícios em suas próprias mãos.

Compartilhar recursos computacionais com nações em desenvolvimento e conceder acesso aos melhores centros de pesquisa poderia ajudar a democratizar o acesso à IA.

Mas será que a busca por lucro e poder vai acabar por limitar os esforços de tornar a IA mais acessível a todos?

Compartilhe sua opinião conosco preenchendo o formulário abaixo.

Mostrar mais