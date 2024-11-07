Como evitar que a inteligência artificial seja monopolizada?
A inteligência artificial (IA) tem o potencial de enfrentar alguns dos maiores desafios globais, desde o combate a doenças até a proteção do clima. No entanto, há o risco de que países ricos e gigantes do Vale do Silício concentrem esses benefícios em suas próprias mãos.
Compartilhar recursos computacionais com nações em desenvolvimento e conceder acesso aos melhores centros de pesquisa poderia ajudar a democratizar o acesso à IA.
Mas será que a busca por lucro e poder vai acabar por limitar os esforços de tornar a IA mais acessível a todos?
Compartilhe sua opinião conosco preenchendo o formulário abaixo.
Mostrar mais
Suíça lidera rede global para democratizar a inteligência artificial
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de ES.
Um dos maiores erros do ser humano foi ter criado a IA, não me perguntem porquê? porque é óbvio com o que está a acontecer (IA) Vou falar de algo óbvio que está a acontecer: muitas pessoas estão a ser enganadas através da IA.
esta é a minha opinião básica, não vou continuar a dizer mais coisas porque nesse caso teria de escrever um livro sobre este tema.
Obrigado pela vossa atenção!
Unos de los mayores errores del ser humano es haber creado la IA, no me preguntes ¿Por qué? porque es evidente con lo que está pasando (IA) voy hablar de algo evidente que está pasando: muchas personas están siendo engañada a través de la IA.
esa es mi opinión básicas, por no seguir diciendo más cosas porque en tal caso tendría que escribir un libro acerca de éste tema
Gracias por la atención!
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de DE.
A IA tinha de estar sujeita a regras democráticas. Aqueles que as respeitarem recebem um "selo de confiança". Este é um desafio para a ONU e não será fácil. A IA também deve ser treinada eticamente e a sua utilização deve servir todas as pessoas.
Recomendo Harari - 21 Recomendações para o Século XXI e Paul Mason - Uma Defesa Radical do Humanismo.
KI musste demokratischen Regeln unterstellt werden. Wer sich an solche hält bekommt ein „Vertrauens-Siegel“. Die UNO ist da gefordert und wird es nicht leicht haben. KI muss auch ethisch trainiert werden und ihr Einsatz muss allen Menschen dienen.
Ich empfehle dazu Harari - 21 Empfelungen für das 21. Jh. und Paul Mason - eine radikale Verteidigung des Humanismus.
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.
Obrigar a que a IA seja instalada localmente nos computadores, que não possa ser alugada mas sim vendida, e que as empresas de IA não possam manter monopólios impostos por patentes de PI. Isto também garantirá uma concorrência saudável e um avanço mais rápido da IA - ao contrário do que acontece com o Microsoft Windows, que durante 30 anos não conseguiu resolver o problema das falhas regulares.
Mandate that AI must be installed locally on computers, that it cannot be leased but sold, and that AI companies cannot maintain monopolies enforced by IP patents. This will also ensure healthy competition and faster advance the AI - not like Microsoft Windows, which for 30 years cannot solve the problem of regular crashing.
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de IT.
Boa noite, o conhecimento alargado e livre permite não só evitar o monopólio, mas também criar novas oportunidades. Na minha experiência, entre 2009 e 2010, participei na plataforma digital colaborativa Kublai, organizada pelo Ministério do Desenvolvimento Económico italiano através da Invitalia, uma empresa também dedicada a atrair empresas estrangeiras. A experiência de partilha gratuita de projectos em linha demonstrou o efeito multiplicador da colaboração gratuita. Para um desenvolvimento coerente e ético da Ai, poderia ser concebido um sistema semelhante. Obrigado pela vossa atenção, boa noite, Luca Massimo Ferrabue
Buonasera, la conoscenza diffusa e gratuita consente non solo di evitare il monopolio, ma può creare ulteriori opportunita'. Nella mia esperienza, tra il 2009 ed il 2010 ho partecipato alla piattaforma digitale collaborativa Kublai, organizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico Italiano attraverso Invitalia, società dedicata anche alla attrattività delle aziende straniere. L'esperimento di libera condivisione online dei progetti ha dimostrato l'effetto moltiplicatore della libera collaborazione. Per uno sviluppo coerente ed etico della Ai potrebbe essere ideato un sistema simile. Grazie per l'attenzione, Buona Serata, Luca Massimo Ferrabue
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de ES.
A IA não é controlada por ninguém.
La IA nadie la controla saludos
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.
A partilha de recursos informáticos com os países em desenvolvimento e a concessão de acesso aos melhores centros de investigação poderiam ajudar a democratizar o acesso à IA.
Infelizmente, os países mais ricos e as empresas de tecnologia "guardarão" estes benefícios para si próprios na sua tentativa de manter o lucro e o poder. Há um ditado que diz que "quem controlar a IA" controlará o mundo.
A IA depende de dados. Os dados necessários não existem nos países em desenvolvimento para promover a inovação a nível local.
The sharing of computing resources with developing nations and granting access to the best research centres could help democratise access to AI.
Unfortunately, wealthiest countries and tech firms "will" hoard these benefits for themselves in their quest to maintain profit and power. There is a saying "who ever controls AI" will control the world.
AI relies on data. The data required does not exist in developing nations to foster innovation locally.
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de IT.
Se for utilizado para o bem e para a investigação, para melhorar o nível de vida de toda a população mundial, é bom; mas tenho a certeza de que também será utilizado de forma desleal, principalmente para obter lucros à custa de tantas pessoas; se as instituições não estiverem muito atentas, isso irá criar muitos problemas!
Se usata per il bene e la ricerca per migliorare il tenore di vita di tutta la popolazione mondiale è una buona cosa; ma sono sicuro che verrà usata anche in maniera subdola; principalmente per avere dei profitti a discapito di tantissime persone; se le istituzioni non vigileranno molto attentamente creerà molti problemi!
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de IT.
A IA está no início do seu desenvolvimento e o seu potencial ainda está longe de estar desenvolvido. Como acontece com todas as tecnologias, há uma corrida das empresas de desenvolvimento para obter vantagens competitivas. Os Estados ficam sempre para trás ao legislarem ex post facto. O mercado desenvolver-se-á, tal como acontece com outras tecnologias, e haverá algumas empresas "melhores da classe" que dominarão, mas cenários catastróficos ou de conspiração são muito improváveis.
L'IA è all'inizio del suo sviluppo e il potenziale ancora lontano dall'essere sviluppato. Come per tutte le tecnologie c'è una corsa delle aziende sviluppatrici per ottenere vantaggi competitivi. Gli stati sono sempre in ritardo legiferando ex post. Il mercato si svilupperà, come per le altre tecnologie e ci saranno pochi "best of class" che domineranno, ma scenari catastrofistici o complottistici sono molto improbabili.
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.
É necessário estabelecer um certo limite para a IA, para que as empresas e os governos não a possam monopolizar.
Il faut fixer une certaine limite à L'IA pour que les entreprises et les états ne puissent en monopoliser
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.
Para garantir que a IA seja mais uma vantagem do que uma desvantagem para os trabalhadores, é fundamental
Investir em programas de educação e requalificação: Os trabalhadores precisam de ser apoiados na aprendizagem de novas competências, especialmente as que complementam a IA, como o pensamento criativo, a resolução de problemas e a inteligência emocional.
Adotar políticas que apoiem as transições dos trabalhadores: Os governos e as empresas podem ajudar criando redes de segurança, como o seguro de desemprego, e facilitando programas de reciclagem profissional para garantir que os trabalhadores que perdem empregos para a automação possam encontrar novos empregos.
Promover a colaboração entre a IA e os trabalhadores: A IA deve ser vista como uma ferramenta para aumentar as capacidades humanas e não para as substituir. Isto requer uma mudança de mentalidade do medo da perda de emprego para a visão da IA como um facilitador de melhores experiências de trabalho.
Incentivar a implantação responsável da IA: As empresas e os governos devem garantir que a IA é implementada de forma ética, com atenção ao seu impacto social, para evitar consequências indesejadas, como o desemprego em massa ou o aprofundamento da desigualdade.
Conclusão:
A IA pode ser tanto uma vantagem como uma desvantagem para os trabalhadores, dependendo em grande medida da forma como é introduzida e gerida. Se for utilizada de forma ponderada, tem o potencial de criar ambientes de trabalho mais gratificantes, produtivos e seguros. No entanto, se for implementada sem ter em conta o bem-estar dos trabalhadores e a necessidade de melhorar as suas competências, a IA pode agravar o desemprego e a desigualdade. Em última análise, o seu impacto dependerá das acções colectivas dos governos, das empresas e dos trabalhadores para se adaptarem a este cenário em rápida mutação.
Perguntou:
Como é que podemos evitar que a IA seja monopolizada por países e empresas poderosas?
ChatGPT disse:
ChatGPT
A possibilidade de a inteligência artificial (IA) ser monopolizada por países e empresas poderosos é uma preocupação significativa. Dada a natureza transformadora da IA, a sua concentração nas mãos de poucos poderia levar a desequilíbrios económicos, sociais e políticos. Para evitar que a IA seja monopolizada e garantir que beneficie a sociedade em geral, é necessária uma abordagem multifacetada que envolva regulamentação, colaboração, transparência e inclusão.
1. Cooperação e governação internacionais:
Quadros globais para a regulamentação da IA: O estabelecimento de acordos e tratados internacionais pode ajudar a definir normas globais para o desenvolvimento ético e a utilização da IA. As Nações Unidas, a OCDE e outros organismos internacionais podem desempenhar um papel crucial na promoção da cooperação entre países para garantir que a IA não se torne um instrumento de concentração de poder.
Diretrizes éticas globais para a IA: Incentivar o desenvolvimento de diretrizes éticas globais para a IA pode evitar a monopolização prejudicial. Estas devem abranger questões como a equidade, a transparência, a responsabilidade e os direitos humanos, assegurando que as tecnologias de IA são desenvolvidas e implementadas de uma forma que beneficie a humanidade no seu todo.
Colaboração transfronteiriça: A colaboração entre países, especialmente entre nações desenvolvidas e em desenvolvimento, pode ajudar a distribuir os benefícios da IA de forma mais equitativa. As parcerias internacionais podem promover a partilha de conhecimentos, recursos e tecnologia, permitindo que países ou organizações mais pequenos contribuam para a IA e beneficiem dela.
2. Regulamentações nacionais e leis antitrust fortes:
Aplicação da legislação antitrust: Os governos podem aplicar regulamentos antitrust para impedir que um punhado de grandes empresas domine o mercado da IA. Por exemplo, a regulação das aquisições de pequenas empresas de IA por gigantes tecnológicos, ou o desmantelamento de monopólios em casos extremos, pode ajudar a promover a concorrência.
Acesso equitativo às infra-estruturas de IA: Os governos podem impor um acesso justo e não discriminatório a recursos essenciais de IA (como capacidade de computação em grande escala, conjuntos de dados e investigação). Por exemplo, os serviços de computação em nuvem ou os laboratórios de investigação de IA devem ser disponibilizados a um vasto leque de organizações e não apenas a algumas grandes empresas.
Transparência no desenvolvimento da IA: Os governos devem exigir transparência das empresas relativamente à forma como desenvolvem e utilizam a IA. Isto pode incluir auditorias obrigatórias, divulgações sobre a utilização de dados e clareza sobre a forma como os algoritmos tomam decisões. A transparência ajuda a garantir que o desenvolvimento da IA não seja escondido à porta fechada, onde pode ser manipulado para concentrar o poder.
3. Incentivar a IA de fonte aberta:
Promover projectos de IA de fonte aberta: Apoiar e financiar iniciativas de IA de código aberto pode ajudar a democratizar o acesso às ferramentas de IA e impedir que sejam monopolizadas por empresas privadas. Os projectos de código aberto, como o TensorFlow da Google ou o PyTorch do Facebook, permitem que os investigadores e as empresas mais pequenas desenvolvam as suas próprias aplicações de IA sem necessitarem de grandes recursos financeiros.
Financiamento público da investigação em IA: Os governos e as organizações sem fins lucrativos podem financiar a investigação pública no domínio da IA, assegurando que o conhecimento e a tecnologia da IA não estão concentrados num pequeno número de empresas. O investimento público na investigação em IA pode ajudar a distribuir os seus benefícios de forma mais alargada e evitar a concentração de poder em poucas mãos empresariais.
Repositórios de dados abertos: Incentivar o desenvolvimento e a utilização de conjuntos de dados abertos e acessíveis pode ajudar a garantir que empresas de todas as dimensões disponham dos dados necessários para treinar e aperfeiçoar os seus sistemas de IA. Isto reduz o poder das empresas que controlam grandes conjuntos de dados proprietários.
4. Desenvolvimento descentralizado e democratizado da IA:
Iniciativas de IA orientadas para a comunidade: Incentivar projectos de IA locais e orientados para a comunidade pode ajudar a distribuir a inovação da IA. Os exemplos podem incluir projectos de recolha de dados orientados para a comunidade ou iniciativas locais de desenvolvimento de IA centradas em desafios regionais específicos (por exemplo, cuidados de saúde, agricultura).
Promover a inovação da IA nos países em desenvolvimento: Muitos mercados emergentes ainda não estão totalmente envolvidos no desenvolvimento da IA. Os governos e as organizações internacionais podem apoiar programas de investigação e formação em IA nestes países para evitar a divisão da IA entre o Norte e o Sul Global. Isto pode envolver a criação de laboratórios de IA, bolsas de investigação e desenvolvimento de talentos em regiões carenciadas.
Plataformas colaborativas de IA: A promoção de plataformas de colaboração onde empresas mais pequenas, universidades e investigadores possam trabalhar em conjunto pode ajudar a contrariar o domínio das grandes empresas. Estas plataformas podem partilhar recursos, conjuntos de dados e algoritmos que, de outra forma, poderiam não estar disponíveis para os intervenientes mais pequenos.
5. Considerações éticas e responsabilidade social:
Responsabilidade social das empresas (RSE) para as empresas de IA: É essencial incentivar ou obrigar as empresas a adotar práticas sólidas de RSE, incluindo o desenvolvimento ético da IA. As empresas devem ser obrigadas a demonstrar como os seus sistemas de IA irão beneficiar a sociedade, garantir a justiça e evitar preconceitos.
Incorporar a ética no ensino da IA: A incorporação da ética e da responsabilidade social na educação e formação em IA é crucial. Uma geração de profissionais de IA que compreenda as implicações sociais mais amplas da IA estará melhor equipada para desenvolver tecnologias responsáveis e equitativas.
Avaliações de impacto da IA: Tal como as avaliações de impacto ambiental são exigidas para determinados projectos, as empresas de IA poderiam ser obrigadas a realizar avaliações de impacto para compreender os efeitos sociais, económicos e políticos mais amplos dos seus sistemas de IA antes da sua implementação. Isto ajudaria a evitar utilizações monopolistas ou prejudiciais da IA.
6. Capacitar os indivíduos e os pequenos operadores:
Acesso a ferramentas e plataformas de IA: Proporcionar às pequenas empresas, às empresas em fase de arranque e aos indivíduos o acesso a ferramentas de IA e a plataformas de computação em nuvem a preços acessíveis pode ajudar a nivelar as condições de concorrência. Iniciativas públicas ou subsídios governamentais podem tornar estas tecnologias mais acessíveis a diversos grupos.
Literacia em IA para o público em geral: Incentivar a literacia em IA a todos os níveis da sociedade - desde crianças em idade escolar a profissionais seniores - pode garantir que um vasto leque de pessoas compreenda a IA, o seu potencial e os seus riscos. Este conhecimento pode permitir que os indivíduos tomem decisões informadas sobre a utilização da IA e exijam resultados mais equitativos.
7. Promover uma IA responsável desde a conceção:
Conselhos de Ética e Conselhos Consultivos de IA: Os governos e as organizações podem criar organismos independentes para monitorizar o desenvolvimento da IA e as suas implicações sociais. Esses órgãos poderiam fornecer conselhos, revisar as práticas de implantação da IA e ajudar a evitar abusos de poder.
Regulamentação do viés e responsabilidade da IA: Os regulamentos podem exigir que as empresas revelem os preconceitos nos seus sistemas de IA e sejam responsabilizadas pelos danos causados pelas decisões da IA. Isto desencorajaria a monopolização das tecnologias de IA para fins discriminatórios e garantiria que os sistemas de IA servissem uma vasta gama de interesses sociais.
Apesar de eu não acreditar que ninguém possa controlar a IA e as empresas de tecnologia como uma corporatocracia. Ainda assim, para evitar que a IA seja monopolizada por alguns países ou empresas poderosas, é necessário adotar uma abordagem multifacetada que inclua a colaboração internacional, uma regulamentação forte, o desenvolvimento ético, iniciativas de código aberto e uma ênfase na garantia de acesso à IA para todos. Os governos, o sector privado e a sociedade civil devem trabalhar em conjunto para criar um ambiente em que a IA possa florescer de forma transparente, equitativa e benéfica para todos, e não apenas para alguns. Ao fazê-lo, podemos evitar a concentração do poder da IA e garantir que os seus benefícios sejam distribuídos de forma mais justa pelas sociedades.
To ensure that AI is more of an advantage than a disadvantage for workers, it is crucial to:
Invest in education and reskilling programs: Workers need to be supported in learning new skills, especially those that complement AI, like creative thinking, problem-solving, and emotional intelligence.
Adopt policies that support workers' transitions: Governments and businesses can help by creating safety nets, like unemployment insurance, and by facilitating job retraining programs to ensure that workers who lose jobs to automation can find new ones.
Foster collaboration between AI and workers: AI should be viewed as a tool to augment human capabilities, not replace them. This requires a mindset shift from fear of job loss to viewing AI as an enabler of better work experiences.
Encourage responsible AI deployment: Businesses and governments should ensure that AI is implemented ethically, with attention to its social impact, to avoid unintended consequences such as mass unemployment or deepening inequality.
Conclusion:
AI can be both an advantage and a disadvantage for workers, depending largely on how it is introduced and managed. If used thoughtfully, it has the potential to create more fulfilling, productive, and safer work environments. However, if implemented without consideration for workers' well-being and the need for upskilling, AI could exacerbate unemployment and inequality. Ultimately, its impact will depend on the collective actions of governments, businesses, and workers to adapt to this rapidly changing landscape.
You said:
How can we avoid AI being monopolised by powerful countries and companies?
ChatGPT said:
ChatGPT
The potential for artificial intelligence (AI) to be monopolized by powerful countries and companies is a significant concern. Given the transformative nature of AI, its concentration in the hands of a few could lead to economic, social, and political imbalances. To avoid AI being monopolized and ensure it benefits society at large, a multi-pronged approach involving regulation, collaboration, transparency, and inclusivity is necessary.
1. International Cooperation and Governance:
Global Frameworks for AI Regulation: Establishing international agreements and treaties can help set global standards for the ethical development and use of AI. The United Nations, OECD, and other international bodies can play a crucial role in fostering cooperation between countries to ensure that AI does not become a tool of power concentration.
Global AI Ethics Guidelines: Encouraging the development of global ethical guidelines for AI can prevent harmful monopolization. These should cover issues like fairness, transparency, accountability, and human rights, ensuring that AI technologies are developed and deployed in a way that benefits humanity as a whole.
Cross-Border Collaboration: Collaboration across countries, particularly between developed and developing nations, can help distribute AI benefits more equitably. International partnerships can foster the sharing of knowledge, resources, and technology, enabling smaller countries or organizations to contribute to and benefit from AI.
2. Strong National Regulations and Antitrust Laws:
Antitrust Enforcement: Governments can enforce antitrust regulations to prevent a handful of large companies from dominating the AI market. For instance, regulating the acquisitions of smaller AI startups by tech giants, or breaking up monopolies in extreme cases, can help promote competition.
Fair Access to AI Infrastructure: Governments can mandate fair and non-discriminatory access to essential AI resources (like large-scale computing power, datasets, and research). For example, cloud computing services or AI research labs should be made available to a wide range of organizations, not just a few large firms.
Transparency in AI Development: Governments should require transparency from companies regarding how they develop and use AI. This can include mandatory audits, disclosures about data usage, and clarity on how algorithms make decisions. Transparency helps to ensure that AI development is not hidden behind closed doors, where it can be manipulated to concentrate power.
3. Encouraging Open-Source AI:
Promote Open-Source AI Projects: Supporting and funding open-source AI initiatives can help democratize access to AI tools and prevent them from being monopolized by private companies. Open-source projects, like Google's TensorFlow or Facebook's PyTorch, enable researchers and smaller companies to develop their own AI applications without needing massive financial resources.
Public AI Research Funding: Governments and non-profit organizations can fund public research into AI, ensuring that AI knowledge and technology are not concentrated in a few companies. Public investment in AI research can help distribute its benefits more broadly and prevent the concentration of power in a few corporate hands.
Open Data Repositories: Encouraging the development and use of open, accessible datasets can help ensure that companies of all sizes have the data necessary to train and refine their AI systems. This reduces the power of companies that control large proprietary datasets.
4. Decentralized and Democratized AI Development:
Community-Driven AI Initiatives: Encouraging local and community-driven AI projects can help distribute AI innovation. Examples might include community-driven data collection projects or local AI development initiatives focused on specific regional challenges (e.g., healthcare, agriculture).
Fostering AI Innovation in Developing Countries: Many emerging markets are not yet fully engaged with AI development. Governments and international organizations can support AI research and training programs in these countries to prevent the AI divide between the Global North and South. This could involve establishing AI labs, research grants, and talent development in underserved regions.
Collaborative AI Platforms: Promoting collaborative platforms where smaller companies, universities, and researchers can work together can help counter the dominance of large corporations. These platforms could share resources, datasets, and algorithms that might otherwise be unavailable to smaller players.
5. Ethical Considerations and Social Responsibility:
Corporate Social Responsibility (CSR) for AI Companies: Encouraging or mandating companies to adopt strong CSR practices, including ethical AI development, is essential. Corporations should be required to demonstrate how their AI systems will benefit society, ensure fairness, and avoid bias.
Incorporating Ethics into AI Education: Embedding ethics and social responsibility into AI education and training is crucial. A generation of AI professionals who understand the broader societal implications of AI will be better equipped to develop responsible and equitable technologies.
AI Impact Assessments: Just as environmental impact assessments are required for certain projects, AI companies could be required to conduct impact assessments to understand the broader social, economic, and political effects of their AI systems before deployment. This would help prevent monopolistic or harmful uses of AI.
6. Empowering Individuals and Small Players:
Access to AI Tools and Platforms: Providing smaller businesses, startups, and individuals with access to affordable AI tools and cloud computing platforms can help level the playing field. Public initiatives or government subsidies could make these technologies more accessible to diverse groups.
AI Literacy for the General Public: Encouraging AI literacy for all levels of society—from schoolchildren to senior professionals—can ensure that a wide range of people understand AI, its potential, and its risks. This knowledge can empower individuals to make informed decisions about AI's use and demand more equitable outcomes.
7. Promoting Responsible AI by Design:
AI Ethics Boards and Advisory Councils: Governments and organizations can establish independent bodies to monitor AI development and its societal implications. These bodies could provide advice, review AI deployment practices, and help prevent abuses of power.
Regulation of AI Bias and Accountability: Regulations could require companies to disclose biases in their AI systems and be held accountable for harm caused by AI decisions. This would discourage the monopolization of AI technologies for discriminatory purposes and ensure that AI systems serve a broad range of social interests.
despite I don't believe nobody can't control AI and tech corporations as corporatocracy. Still, to avoid AI monopolizing by a few powerful countries or companies, there needs to be a multi-layered approach that includes international collaboration, strong regulation, ethical development, open-source initiatives, and a focus on ensuring access to AI for all. Governments, the private sector, and civil society must work together to create an environment where AI can flourish in a way that is transparent, equitable, and beneficial to everyone, not just a select few. By doing so, we can avoid the concentration of AI power and ensure that its benefits are distributed more fairly across societies.
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.
Penso que já existe um monopólio sobre a IA atual, de muitas formas ou até certo ponto. E penso que também já estamos a ser escravizados e controlados por ela de muitas formas. Um exemplo é o grande número de pessoas que são viciadas nos seus telemóveis e/ou nas redes sociais, o que, por sua vez, significa que estão a ser controladas pelas empresas que os possuem. Todos estes dispositivos e plataformas são intencionalmente concebidos para explorar o sistema de recompensa do cérebro através da dopamina. As nossas mentes estão a ser sequestradas, essencialmente. Entretanto, as empresas tecnológicas ficam cada vez mais ricas quanto mais tempo perdemos nos nossos aparelhos e nas nossas contas nas redes sociais. Penso que cabe às pessoas educarem-se adequadamente e controlarem conscientemente a sua utilização, em vez de permitirem continuamente que os seus dispositivos e estes sítios Web as controlem. Receio que, enquanto a nossa informação e atenção forem direcionadas para estas empresas tecnológicas, a IA venha a dominar cada vez mais muitos aspectos das nossas vidas, muitas vezes sem que tenhamos consciência disso. Por exemplo, a aprendizagem automática utilizada por estas empresas para recolher os nossos dados e armazenar as nossas informações e depois manipular-nos potencialmente de acordo com essas informações. Lembram-se da segmentação de anúncios que ajudou Trump a ser eleito? Considerar o monopólio dessa capacidade é assustador e, no entanto, penso que é exatamente isso que pessoas como Zuckerberg e Elon Musk estão a tentar alcançar. Na sua guerra pelo nosso tempo, atenção e dinheiro, somos reduzidos a nada mais do que código no "metaverso". Penso que este é um dos primeiros sinais da necessidade de mais regulamentação sobre a IA, também conhecida como redes sociais, bem como da necessidade de impedir a capacidade dos magnatas da tecnologia capitalistas de escravizarem as nossas mentes e potencialmente controlarem os nossos pensamentos (e influenciarem as eleições, etc.). "Quem controla os media controla as mentes" - Jim Morrison.
I think there is already a monopoly on current AI in many ways or to some extent. And I think we are already being enslaved and controlled by it in many ways as well. One example is the large number of people who are addicted to their phones and/or to social media, which in turn means they are being contolled by the companies who own them. All of these devices and platforms are intentionally designed to exploit the brain's reward system via dopamine. Our minds are being hijacked, essentially. Meanwhile, the tech companies get richer and richer the more time we waste on our devices and on our social media accounts. I think it is up to people to properly educate themselves and consciously control their usage rather than continuously allowing their devices and these websites to control them. I fear that as long as our information and attention is targeted by these tech companies, AI will increasingly come to dominate many aspects of our lives, often without us even being consciously aware of it. As an example, the machine-learning utilized by these companies to collect our data and store our information and then potentially manipulate us according to that information. Remember the ad targeting that once helped Trump get elected? A monopoly on that ability is frightening to consider, and yet I think that's exactly what people like Zuckerberg and Elon Musk are trying to achieve. In their war for our time, attention and our money, we are reduced to nothing but code in the "metaverse." I think this is one of the early signs regarding the need for more regulation over the AI otherwise known as social media as well as the need to prevent the ability of capitalist-driven tech moguls to enslave our minds and potentially control our thoughts (and influence elections, etc). "He who controls the media controls the minds" -- Jim Morrison.
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.
@CF7
Será esta resposta o resultado de um agente de Inteligência Artificial? Neste momento, a maioria das pessoas pertence ao pensamento de grupo da adaptação, enquanto as poucas que se antecipam ainda não são acompanhadas por uma participação efectiva. O autor da sua terceira contribuição agradece ao Swissinfo por ter iniciado essa participação.
Is that a reply a result of an Artificial Intelligence agent? Right now most of the people belong to the adaptation groupthink, while the few doing anticipation are not yet being accompanied by effective participation. This replier on his third contribution thanks Swissinfo for starting such participation.
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.
Este segundo comentário é a ponta de um icebergue centrado na emergência que é possível com a aprendizagem inovadora e antecipatória dos líderes. Todos os comentários anteriores parecem ser contrários à possibilidade de um resultado positivo, de uma forma ou de outra, e baseiam-se provavelmente no pressuposto "adaptar as leis nacionais para reger a utilização da IA a nível interno..." Em vez disso, no meu primeiro comentário, prevejo o aparecimento de leis globais para reger a utilização da IA.
A história da Suíça é um exemplo do processo de emergência para se tornar um país desenvolvido no ambiente da modernidade das nações independentes. Muitas outras nações ditas em desenvolvimento não surgiram para "... encontrar uma solução...", como argumentou Rafiq Tschannen.
A China, por exemplo, continuou a ser uma nação em desenvolvimento e não emergiu para se tornar um país desenvolvido no ambiente da Modernidade, mas neste momento está à frente da União Europeia como exemplo de um processo de emergência recente no novo ambiente global que defendi no meu primeiro comentário.
This second comment is a tip of an iceberg centered on emergence that’s possible with anticipatory innovative learning by leaders. All previous comments seem to kind be contrary to the possibility of a positive outcome, in one way or another, are probably based on the assumption “to adapt national laws to govern the use of AI domestically…” Instead, I anticipate the emergence of global laws to govern the use of AI in my first comment.
Swiss’ history is an example of the emergence process to become a developed country on the Modernity environment of independent nations. Many other so called developing nations did not emerged to “.,. come up with a solution…” as Rafiq Tschannen argued.
China, for example, remained a developing nation and did not emerged to become a developed country on the Modernity environment, but right now is ahead of the European Union as an example of a recent emergence process on the new global environment that I argued in my first comment.
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.
Infelizmente, os regulamentos são praticamente inúteis, pois haverá sempre actores que contornarão quaisquer regras e regulamentos. Não, lamento, mas não consigo encontrar uma solução...
Unfortunately regulations are next to useless, as there will always be actors that will bypass any rules and regulations. No, sorry, I cannot come up with a solution...
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.
A meu ver... é a IA que está a CRIAR os problemas mundiais - e não a resolvê-los. Até o criador britânico da IA está a avisar...
As I see it...it is AI that is CREATING world problems - not solving them. Even the British creator of AI is warning...
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.
Sim: "Como podemos evitar que a IA seja monopolizada por países e empresas poderosos?"
mas: não há adaptação possível para os líderes nacionais no atual ambiente da modernidade de nações e blocos de nações independentes e separadas
e: em vez disso, precisamos de antecipar um ambiente emergente para os líderes globais unirem nações e blocos de nações interdependentes.
PD. Tenho defendido um Estado global descentralizado no ambiente da #Cibernética. Esta visão emula o ambiente suíço num âmbito arquitetónico mais vasto.
Yes: “ How can we avoid AI being monopolised by powerful countries and companies?”
but: there’s no possible adaptation for national leaders under the current Modernity environment of separate independent nations and blocs of nations
and: instead we need to anticipate an emerging environment for global leaders to unite interdependent nations and blocs of nations.
PD. I have been arguing for a global decentralized state under the #Cyberity environment. Such a view emulates the Swiss environment on a larger architecting scope.
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de IT.
Todos os inquiridos já deram as suas explicações convergentes de que a pergunta feita não é particularmente espirituosa. Parece que se pretende uma maior regulação (aberração) do desenvolvimento normal de uma tecnologia a favor dos países definidos como pobres. Para desenvolver tecnologias de ponta (a IA é parcialmente assim), são necessários conhecimentos e capital de ponta. As pequenas empresas e os países sem grandes recursos podem certamente participar nas aplicações. Os países classificados como menos ricos (na realidade, o problema é a distribuição da riqueza, leia-se corrupção) não têm limitações tecnológicas, apenas outros problemas muito mais graves (leia-se novamente corrupção).
Tutti i rispondenti hanno già spiegato con le convergenti spiegazioni che la domanda formulata non è particolarmente arguta. Sembra che si vorrebbe una ulteriore regolamentazione (aberrazione) del normale sviluppo di una tecnologia a favore dei paesi definiti poveri. Per sviluppare tecnologie di punta (in parte l'IA lo è), sono necessarie conoscenza di punta e capitale. Per le applicazioni possono senz'altro partecipare anche piccole realtà aziendali e paesi senza grandi risorse. I paesi classificati come meno ricchi (in realtà il problema è la distribuzione della ricchezza, leggasi corruzione) non hanno limitazioni tecnologiche, ma solo altri problemi, ben più gravi (leggasi di nuovo corruzione).
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de DE.
Pelo menos com a IA é possível discutir as coisas e até mesmo analisá-las e corrigi-las, o que não é de todo possível com os meios de comunicação social estabelecidos. Bloqueiam, censuram, etc., quando não gostam de alguma coisa. Não é o caso da IA. Recebi muitas vezes boas informações que também podem ser verificadas e criticadas. No melhor/pior dos casos, pode dizer-se "é o Hans era o Heiri". Se também analisarmos a IA, estamos na melhor posição. Os países mais ricos e os indivíduos mais ricos são ricos há muito tempo, mesmo antes de existir uma IA, e isso não vai mudar.
Mit der KI kann man wenigstens diskutieren und sie lässt sich sogar hinterfragen und korrigieren, was bei den etablierten Medien absolut nicht möglich ist. die haben immer recht und wissen sich auf schlaue Weise zu rechtfertigen. Sie blockieren, zensurieren etc. wenn ihnen etwas nicht passt. Nicht so die KI. Ich habe schon oft gute Infos bekommen, die man auch überprüfen und kritisieren kann. Im besten/schlimmsten Fall könnte man sagen "es isch Hans was Heiri". Wenn man auch die IK hinterfragt fährt man am besten. Die reichsten Länder und die reichsten Individuen waren schon länger reich, auch bevor es ein KI gab, und daran wird sich nichts ändern.
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de ES.
A incrível IA não é mais do que o vírus mais poderoso que deixará o ser humano acéfalo na sua essência e desenvolvimento. O melhor é que... nós próprios abrimos a porta ao diabo. Esperemos que saibamos como limitar esta terrível ameaça.
La increíble IA no es mas que el mas poderoso virus que dejara descerebrado al ser humano en su esencia y desarrollo. Lo mejor es que... al diablo le abrimos la puerta nosotros . Ojala sepamos limitar esta amenaza terrible.
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de IT.
É óbvio que os países mais desenvolvidos (mais ricos) são mais propensos a investir neste sector, que exige grandes competências informáticas e também capital. Mas não é de todo diferente do que acontece com qualquer outro sector tecnológico complexo. A habitual "corrida aos lucros" (?) - E quem não anda à procura de lucros em qualquer sector da economia? A IA também se vai propagar no terceiro mundo, mesmo que não seja o protagonista, pelo menos durante os próximos anos. Nada de novo sob o sol neste perfil hiper-tecnológico.
Parece-me uma questão politicamente ociosa.
È ovvio che i paesi più sviluppati (ricchi) hanno più possibilità di investire in questo settore che richiede grandi capacità informatiche e anche capitale. Ma non è affatto diverso che per ogni altro settore tecnologico complesso. La solita "corsa ai profitti" (?) - E chi è che non rincorre i profitti in qualsiasi settore dell'economia? L' IA si diffonderà pure ne terzo mondo, anche se non ne sarà il protagonista, almeno per i prossimi anni. Niente di nuovo sotto il sole sotto questo profilo ipertecnologico.
Mi sembra una domanda politico-oziosa.
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.
Porquê e como podem os países ricos acumular a capacidade de IA? A IA pode ser disponibilizada a qualquer país, desde que este tenha acesso à Internet ou à capacidade de computação.
Parece uma tentativa vã de culpar os países ricos pela desgraça dos países mais pobres sempre que se inventa algo relacionado com "vantagens competitivas".
Os pobres continuam a ser pobres por causa do ambiente e também por causa das decisões e da corrupção. Não tem nada a ver com IA, dinheiro, dinheiro ou carros caros.
Why and how can rich countries hoard the AI capability? AI can be made available to any country as long as they have internet access or access to computing power.
It sounds like a hollow attempt to blame rich countries for the bane of poorer countries whenever there is something with respect to "competitive advantage" is invented.
Poor people remain poor because of environments and also because of decisions and corruption. It has nothing to do with AI or cash or money or expensive cars.
Participe da discussão