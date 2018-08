Uma segunda proposta de Savary também prevê a criação de estatísticas especificas para registrar todos os crimes cometidos contra mulheres no país, seja de agressão verbal à violência física. A proposta também deve ser discutida no outono.

As discussões ocorrem também nas mídias sociais. O tema já é debatido pelos políticos no país e continua a crescer de amplitude.

"É necessário ter mais policiais", afirmou Christa Markwalder, deputada-federal do Partido Liberal (FDP) no Parlamento suíço. "Não faltam leis, mas sim a capacidade de aplicá-las."

Natalie Rickli, deputada-federal do Partido do Povo Suíço (UDC, direita conservadora) conclama no jornal Blick a criação de uma frente ampla. "Para proteger as vítimas e tornar as penas mais severas para os criminosos, temos de ter o apoio também das mulheres de esquerda no Parlamento", declarou, acrescentando "que também os suíços que batem em mulheres devem ser punidos."

Já a representante da Aliança F, uma organização que reúne várias associações de mulheres na Suíça, declarou ao jornal Blick não ser possível definir a violência contra as mulheres como um fenômeno exclusivamente ligado à migração. "A razão para a violência contra as mulheres é o espírito do patriarcado e o sexismo. Esses fenômenos também exigem em nossa cultura."

Mulheres ligadas aos partidos de centro e direita criticam as mulheres do Partido Socialista de ignorar a origem estrangeira de muitos criminosos. "Parem de embelezar a situação: a violência vem em grande parte de homens de origem estrangeira. Também precisamos proteger as suas mulheres", afirma Sigg Frank, presidente do grupo feminino do Partido Cristão-Democrata (PDC).

17 de agosto: as quatro vice-presidentes do Partido Socialista (SP, na sigla em francês) apresentam um plano em cinco pontosLink externo para combater a violência contra as mulheres.

Em 12 de agosto Zurique foi palco para a Street Parade, a maior festa tecno da Suíça, da qual participaram mais de um milhão de pessoas. Durante o evento, três homens atacaram uma mulher. No momento, duas pessoas tentaram ajudá-la e conseguiram provocar a fuga dos criminosos. A vítima teve traumatismo crânio-encefálico e hematomas. Segundo a vítima, os três autores seriam originários do Sri Lanka. A polícia ainda não conseguiu deter os suspeitos.

No início da manhã de 8 de agosto um grupo de vários homens ataca uma mulher em uma discoteca. Quatro outras mulheres que tentaram ajudá-la também são golpeadas. Depois todas elas foram hospitalizadas com ferimentos graves. As autoridades locais conseguiram identificar os autores do crime, originários da França, mas ainda em liberdade. Testemunhas os caracterizaram como imigrantes vindos do norte da África.

#metooLink externo : a campanha iniciada no final de 2017 trouxe o tema da violência contra as mulheres para a opinião pública na Suíça. A população é sensibilizada pela questão através das redes sociais.

