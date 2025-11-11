Suíça debate proibição de cirurgias de gênero em menores

O Parlamento federal avalia uma proposta que proibe cirurgias irreversíveis de afirmação de gênero para menores e limita bloqueadores da puberdade a estudos científicos. Atualmente, o arcabouço legal confere autonomia a adolescentes julgados capazes, mas práticas clínicas divergem amplamente entre cantões.

Foi Natalie Rickli que lançou a questão na Suíça. Em em julho, a ministra da Saúde do cantão de Zurique pediu uma lei nacional que proibisse a cirurgia de redesignação sexual para menores e permitisse bloqueadores da puberdade apenas no contexto de estudos científicos.

Agora, sua colega do Partido do Povo Suíço (SVP, na sigla em alemão), Nina Fehr Düsel, também do cantão de Zurique, apresentou uma moção correspondente em Berna. O Parlamento, portanto, terá que decidir sobre a proibição de intervenções de transição para menores.

A questão tem uma carga ideológica, mas afeta apenas um pequeno grupo. As cirurgias de redesignação sexual entre menores na Suíça aumentaram drasticamente recentemente, mas os números são reduzidos. Citando dados do governo federal, o jornal 20 Minuten escreveLink externo que o número de cirurgias aumentou de 7 para 32 entre 2018 e 2023. Essas foram exclusivamente cirurgias de mama.

Até o momento, não há lei específica na Suíça que regule o tratamento de adolescentes com disforia de gênero. O arcabouço legal é complexo e a prática, inconsistente. Então, qual é a situação atual, quais são os direitos dos pais e das crianças e qual é a prática de tratamento? Aqui vão respostas para as perguntas mais importantes.

Quem decide sobre a mudança de gênero?

Isso depende de cada caso. Crianças e adolescentes na Suíça podem, em princípio, tomar decisões independentes sobre procedimentos médicos, mesmo contra a vontade dos pais. Este princípio também se aplica à cirurgia de redesignação sexual. No entanto, o pré-requisito é que sejam capazes de tomar decisões.

Pequeno léxico de termos “trans” Disforia de gênero se refere ao sofrimento que surge quando o sexo atribuído ao nascer não corresponde à identidade de gênero vivenciada. Transição refere-se a todo o processo de redesignação de gênero social (ajuste de roupas, pronomes), legal (mudança administrativa de gênero) e/ou médica (cirúrgica ou com hormônios) de uma pessoa trans. Os bloqueadores da puberdade são medicamentos que interrompem ou retardam temporariamente a puberdade física, dando aos adolescentes tempo para pensar sobre sua identidade de gênero sem causar mudanças físicas irreversíveis (por exemplo, voz embargada, desenvolvimento dos seios). A terapia hormonal é o tratamento médico com hormônios sexuais (por exemplo, testosterona ou estrogênio) com o objetivo de adaptar as características físicas ao gênero percebido. Torsoplastia refere-se a procedimentos cirúrgicos no tórax, geralmente para a remoção (mastectomia) ou remodelação da mama (reconstrução mamária). O formato da mama pode ser corrigido posteriormente, mas os procedimentos são considerados irreversíveis, pois alteram a estrutura da mama. Por exemplo, uma mastectomia leva à perda da capacidade de amamentar. As cirurgias genitais incluem, entre outras, a construção de uma vagina para mulheres trans (neovagina), ou a construção de um pênis (faloplastia) para homens trans, ou a extensão do clitóris em um pênis pequeno (metoidioplastia). Há também procedimentos nos testículos, uretra, ovários e útero.

O que significa “capaz de julgar” em relação à cirurgia de redesignação de gênero?

O termo é relativo. A capacidade depende da maturidade pessoal e do procedimento médico, e sua avaliação está sujeita a exame médico.

Não há um limite de idade legalmente vinculativo para a assunção da capacidade. No entanto, a Academia Suíça de Ciências Médicas estabelece parâmetros em suas diretrizesLink externo de ética médica.

Assim, a idade mínima de 7 anos é apropriada para decisões médicas menores. 12 anos é considerada uma diretriz para procedimentos simples e 16 anos para tratamentos complexos. Cirurgias de redesignação sexual e a administração de bloqueadores da puberdade se enquadram nesta terceira categoria.

A cirurgia de redesignação de gênero exige capacidade de julgar?

Em 2024, a Comissão Nacional de Ética emitiu recomendaçõesLink externo abrangentes sobre o tratamento de menores com disforia de gênero. Medidas irreversíveis, como intervenções cirúrgicas nos genitais, exigem, portanto, que a pessoa afetada seja competente para tomar decisões. Mesmo com o consentimento dos pais, os afetados devem aguardar para se submeter ao procedimento até que sejam considerados competentes no caso específico.

A administração de bloqueadores da puberdade, por outro lado, é considerada reversível e pode ser administrada antes de atingir a idade de decisão. Os pré-requisitos são que a pessoa afetada queira, que os pais consintam e que haja indicação médica.

O que acontece nos casos em que pais divorciados discordam?

As autoridades participam da decisão. Se pais divorciados têm a guarda compartilhada, o que é a norma hoje em dia, ambos os pais devem consentir com procedimentos médicos sérios se seus filhos menores ainda não forem capazes de tomar decisões.

Caso os pais discordem, a Autoridade de Proteção à Criança e ao Adulto (APCA) pode ser contatada. Eles avaliarão o que é do melhor interesse da criança e poderão atribuir a autoridade de tomada de decisão a um dos pais, conforme necessário.

A prática de tratamento na Suíça se desvia do arcabouço legal?

Resumindo: Sim. Para entender isso, você precisa analisar dois pontos. Em primeiro lugar, a Suíça possui um arcabouço legal liberal para a cirurgia de redesignação sexual que se baseia em perícia médica. Isso chega ao ponto de o governo federal rejeitar explicitamente o desenvolvimento de diretrizes de tratamento.

Em segundo lugar, o Conselho de Ética afirma em suas recomendações que “recusar um tratamento clinicamente indicado e desejado por uma pessoa competente em cuidados primários é eticamente inadmissível”.

Apesar dessa situação inicial, a cirurgia de redesignação sexual para menores é extremamente rara na Suíça. Os procedimentos geralmente se limitam à torsoplastia, ou seja, à alteração do formato das mamas. No entanto, a maioria das clínicas se recusa a realizar cirurgias nos órgãos sexuais primários em menores.

Os médicos precisam informar os pais sobre o tratamento?

Se as crianças ainda não forem competentes, os pais devem sempre ser envolvidos na decisão sobre o tratamento. No entanto, os adolescentes competentes mantêm o direito à informação. Seu tratamento está sujeito ao sigilo médico.

Em uma diretriz, a Associação Médica (FMH) aconselha os médicos a serem dispensados de seu dever de confidencialidade sempre que não houver violação entre pais e filhos para poderem compartilhar informações com os pais.

Há algum caso conhecido em que pais e filhos entram em conflito sobre tratamento?

Até o momento, apenas alguns casos em que os pais rejeitam a transição de seus filhos e tentam impedi-la legalmente se tornaram públicos na Suíça.

O exemplo mais conhecido vem de Genebra, onde uma menina de 13 anos queria começar a transição em 2022. Seus pais recusaram bloqueadores da puberdade e exigiram apoio psicológico.

A menina foi separada dos pais por ordem das autoridades. Um tribunal de Genebra decidiu posteriormente que os pais não poderiam mais impedir a mudança de sexo a partir do 16º aniversário da filha. O caso foi acompanhado pela organização cristã-conservadora ADF International e usado para propaganda em todo o mundo.

Há críticas às instalações médicas?

Em 2024, tornaram-se públicas denúncias feitas por pais contra diversas instituições especializadas no tratamento de crianças e adolescentes com disforia de gênero.

Em quatro dos nove casos, as críticas foram direcionadas à Clínica de Psiquiatria Infantil e Adolescente de Zurique, que alegou ter agido prematuramente e pressionado os pais ao enfatizar o risco de suicídio entre crianças trans. A clínica negou as alegações.

Os pais escreveram uma carta ao médico cantonal e à ministra da saúde de Zurique, Natalie Rickli, que posteriormente encomendou um relatório e compareceu à mídia em 2025 exigindo uma proibição nacional.

Menores de idade podem decidir por si mesmos sobre a mudança administrativa de gênero?

A redesignação administrativa de gênero exige que a pessoa em questão seja capaz de tomar uma decisão. Segundo o governo federal, essa capacidade é geralmente presumida para essa decisão específica a partir dos 12 anos de idade.

No entanto, menores de 16 anos também precisam do consentimento dos pais. A partir dos 16 anos, a decisão cabe exclusivamente ao interessado, desde que tenha capacidade de decisão.

Onde a Suíça se posiciona na comparação internacional em relação à cirurgia de redesignação de gênero?

Pelo menos no papel, a Suíça é um dos países mais progressistas da atualidade no que diz respeito a intervenções cirúrgicas para jovens transgêneros. Na prática, porém, essa abertura se limita a “cirurgias de torso”, ou seja, procedimentos nas mamas.

O debate sobre a proibição que agora eclodiu segue o exemplo de outros países anteriormente progressistas, como Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia e Grã-Bretanha, que endureceram suas diretrizes e só permitem intervenções de transição para menores em casos absolutamente excepcionais. Esses países também restringiram a distribuição de bloqueadores da puberdade.

Adaptação: DvSperling

