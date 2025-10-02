Suíços querem poupar, mas só metade consegue guardar dinheiro
Uma pesquisa mostra que, apesar da vontade de economizar, os suíços esbarram no alto custo de vida e na insegurança com o futuro. Aposentadoria antecipada, imprevistos e compra de imóveis estão entre as principais motivações para poupar.
Embora 79% dos suíços considerem importante economizar, apenas cerca de uma em cada duas pessoas (47%) conseguiu realmente poupar dinheiro nos últimos seis meses. Essas são as conclusões de uma pesquisa publicada na quinta-feira pela seguradora Baloise e pelo instituto de pesquisa de mercado YouGov Switzerland. O alto custo de vida do país foi citado com frequência como um obstáculo.
Enquanto isso, quase uma em cada duas pessoas que poupa consegue botar de lado até mil francos suíços por mês. A necessidade de segurança está em primeiro plano. Os entrevistados querem poupar principalmente para se preparar para despesas imprevistas. Os menores de 30 anos também reservam significativamente mais dinheiro do que outras faixas etárias para a compra de imóveis residenciais.
Aumento da incerteza
Outra razão frequentemente citada para poupar é a aposentadoria antecipada. Mais da metade dos entrevistados gostaria de se aposentar mais cedo, mas raramente planeja fazê-lo. Apenas 11% afirmaram estar trabalhando ativamente para isso. Enquanto isso, um terço considera irrealista poder se aposentar antecipadamente.
Hoje, mais da metade dos suíços (57%) se sente confortável com sua situação financeira – mais do que o número daqueles que conseguiram acumular reservas. No entanto, as perspectivas para o futuro são sombrias: apenas 44% estão confiantes em sua situação financeira a longo prazo. Os entrevistados estão mais inquietos com as incertezas no sistema de aposentadoria e com a insuficiência ou lacunas nas pensões.
Falta de conhecimento financeiro
Muitos também se sentem mal preparados para o futuro. Cerca de 60% consideram seus conhecimentos sobre questões financeiras, na melhor das hipóteses, como medíocres. A maioria, portanto, defende que a educação financeira deve começar na escola. De acordo com o estudo, atualmente, o conhecimento é transmitido principalmente pela família, amigos ou consultores.
Um total de 2.032 pessoas com idades entre 15 e 79 anos de toda a Suíça foram entrevistadas para a pesquisa representativa realizada pela Baloise em colaboração com a YouGov em 2025.
Adaptação: Fernando Hirschy
