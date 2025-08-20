The Swiss voice in the world since 1935

Diálogo entre governo Petro e maior grupo do tráfico na Colômbia avança no Catar

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
3 minutos

Os diálogos entre representantes do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e porta-vozes do Clã do Golfo, a principal organização armada ilegal do país, avançam “muito bem” no Catar com vistas a desmobilizar mais de 13 mil homens, disse o advogado do grupo nesta quarta-feira (20).

No começo do mês, Petro anunciou a retomada dos diálogos com esta organização do narcotráfico com origem paramilitar, autodenominada Exército Gaitanista da Colômbia (EGC), com a qual tenta negociar a paz desde 2023.

Ricardo Giraldo, advogado da organização, disse, em entrevista à W Radio que assistiu a uma reunião em Doha com o negociador chefe do governo, Álvaro Jiménez, “com vistas a instalar uma mesa de diálogos” neste país do Oriente Médio.

“É uma notícia extremamente importante, não só para o Exército Gaitanista, mas para toda a Colômbia porque isso vai garantir, primeiro, neutralidade, seriedade e compromisso no que ali se conseguir dialogar, mas vai muito bem”, afirmou Giraldo em relação ao diálogo.

O representante do grupo explicou que o Catar foi escolhido como sede das conversações devido à experiência do país na mediação de conflitos internacionais, como o dos Estados Unidos e os talibãs do Afeganistão em 2020.

“O Catar foi o único país que não teve medo de aceitar o maior grupo armado ilegal que existe na Colômbia, e me atreveria a dizer, na América Latina”, disse Giraldo.

Segundo a inteligência militar colombiana, o Clã do Golfo tem 7.500 membros, é o maior grupo armado ilegal do país e responsável pelo envio de centenas de toneladas de cocaína ao ano para os Estados Unidos e a Europa a partir da Colômbia, o maior produtor mundial desta droga.

A organização também se financia com a extorsão, o garimpo ilegal e controla a passagem de migrantes pela perigosa selva de Darién, entre a Colômbia e o Panamá, segundo fontes oficiais e especialistas.

“Não venho dizer que o EGC são as freirinhas da caridade, nem os pastorzinhos de Belém, mas é precisamente por ser um grupo armado ilegal que causa dano (…) que é preciso apostar nisto, em buscar uma solução para o conflito”, disse Giraldo, segundo quem o grupo conta com “mais de 13 mil homens”.

Segundo o centro de estudos Fundación Ideas para la Paz, entre 2018 e 2025 o Clã do Golfo aumentou em 165% o número de seus integrantes, opera em 300 municípios dos mais de 1.100 existentes no país e segue ganhando força.

Desde o início de seu mandato, em 2022, Petro tenta, sem sucesso até agora, negociar o desarmamento dos diferentes grupos armados que seguem operando na Colômbia depois do histórico pacto de paz com a extinta guerrilha das Farc, em 2016. 

O Clã do Golfo insiste em ser reconhecido como um grupo político e receber um tratamento similar ao dado à guerrilha e às milícias paramilitares.

lv/als/ad/mvv/am

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
13 Curtidas
14 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
16 Curtidas
12 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
30 Curtidas
57 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR