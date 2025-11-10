Suíça chega à COP30 sob críticas por falta de ambição climática

Geraldo Alckmin discursa durante a sessão de abertura da reunião pré-COP30 no Centro Internacional de Convenções em Brasília, Brasil, em 13 de outubro de 2025. Andre Borges / Keystone

A caminho da COP30 em Belém, a Suíça enfrenta críticas por sua atuação climática ambígua. Apesar de ter divulgado cedo sua nova meta de emissões, organizações apontam falta de ambição, ausência de liderança política e excessiva confiança em compensações de carbono.

Seis meses após o desabamento de uma geleira ter devastado a vila de Blatten e colocado em evidência os efeitos das mudanças climáticas na Suíça, uma delegação de diplomatas e técnicos chega à Belém para participar da conferência climática COP30. Com as prioridades nacionais e a geopolítica em constante transformação, será que o país alpino aproveitará a oportunidade para assumir a liderança?

O colapso da geleira e o consequente deslizamento de terra que engolfou a vila de Blatten, no cantão de Valais, são apenas uma nota de rodapé na lista de desastres climáticos deste ano. Outros incluem incêndios florestais devastadores na Califórnia, um furacão de categoria 5 que atingiu a Jamaica e chuvas de monção mortais no Paquistão, Nepal e Índia, que deslocaram milhões de pessoasLink externo. Os prejuízosLink externo estão entre os mais altos já registrados: 145 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2025, segundo a resseguradora Swiss Re. A Organização Meteorológica Mundial (OMM) previu que o aumento da temperatura média global ultrapassará a meta das Nações Unidas de 1,5°CLink externo antes do final da década, o que, por sua vez, provocará ainda mais consequências climáticas.

No entanto, à medida que a próxima conferência global sobre o clima se aproxima, a maioria das nações desenvolvidas não está conseguindo reduzir as emissões o suficiente para desacelerar o aumento da temperatura; tampouco estão cumprindo os prazos de entrega das metas ou aumentando o financiamento para ajudar os países em desenvolvimento a lidar com catástrofes.

Metas e prazos

Com os EUA anunciando, não pela primeira vez, que irão abandonar as negociações climáticas da ONU, e com a Europa focada na guerra na Ucrânia e na ascensão do populismo político, muitos se perguntam quem exercerá a liderança e a diplomacia necessárias para impulsionar a ação climática.

Após um número tão reduzido de países ter submetido seus planos de redução de carbono (ou “NDCs”, como são conhecidos no jargão da COP) até o prazo original de 31 de janeiro, um prazo adicional foi estabelecido para o final de setembro. No entanto, mesmo agora, apenas um terçoLink externo dos signatários do fundamental Acordo de Paris, que estabeleceu a meta de 1,5°C, submeteram seus planos.

A Suíça foi um dos primeiros países a divulgar suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), em janeiro; sua principal meta era uma redução de 65% nas emissões até 2035, em comparação com os níveis de 1990.

Em contraste, a China, maior emissora de combustíveis fósseis do mundo, esperou até a Assembleia Geral da ONU, o último evento climático global antes da COP30, para anunciarLink externo informalmente planos de reduzir as emissões em 7 a 10% em relação aos níveis máximos até 2035, o que está muito aquém das expectativas. A União Europeia (UE), por sua vez, lutou até o último minutoLink externo para anunciar uma meta, após disputas internas.

Antes da Assembleia Geral, grupos da sociedade civil suíça viram uma oportunidade, em meio à hesitação, para pressionar a atual presidente da Confederação Suíça, Karin Keller-Sutter, a assumir a liderança no cenário mundial. Uma carta da Aliança Sul, uma organização que reúne ONGs suíças, argumentou que, embora a NDC do país não fosse ambiciosa o suficiente, seu anúncio antecipado “dá à Suíça a credibilidade necessária para exigir a apresentação das NDCs de outros países”.

Sébastien Duyck, advogado sênior do Centro de Direito Ambiental Internacional (CIEL), com sede em Genebra e Washington, que não faz parte da Alliance Sud, vê o momento atual como um teste de determinação.

“Com os EUA mais uma vez recuando, é crucial que outros assumam a liderança e demonstrem que governos responsáveis levam a ciência e a ação climática a sério”, disse ele. “A Suíça tem um histórico sólido de liderança ambiental internacional e de defesa da tomada de decisões baseada na ciência.”

Duyck instou a Suíça a apoiar as votações por maioria na conferência climática, tal como tem feito noutras discussões ambientais, para ultrapassar os impasses nas negociações.

De Glasgow a Belém

No início do ano, os negociadores suíços estiveram ativos em negociações ambientais, inclusive em Genebra, para um tratado sobre plásticos, onde pressionaram por proibições, e na Organização Marítima Internacional (OMI), onde apoiaram a redução das emissões do transporte marítimo internacional.

Na COP26 em Glasgow, em 2021, a ministra do Meio Ambiente da Suíça, Simonetta Sommaruga, adotou uma postura pública incomum ao tentar neutralizar uma tentativa de última hora da Índia de impedir os apelos por reduções graduais no uso de combustíveis fósseis. Ao contrário de muitos ministros, Sommaruga permaneceu durante a maior parte da última semana para garantir um acordo mais robusto, defendendo questões como as regras para evitar a dupla contagem de créditos de carbono em países terceiros.

Na Assembleia Geral, em setembro, porém, Keller-Sutter optou por deixar Nova York antes da cúpula de alto nível e mencionou o clima apenas de passagem em seu discurso à assembleia, sobre como o multilateralismoLink externo, atualmente ameaçado por cortes no financiamento de doadores, é fundamental para resolver problemas globais, incluindo clima, migração e a “transição digital”.

Um porta-voz do ministério suíço do Meio-Ambiente (BafULink externo, na sigla em alemão) declarou que o seu enviado para o clima, Felix Wertli, que deveria discursar em nome do governo na cúpula climática em Nova Iorque, “acabou por não discursar devido a problemas de agenda”.

A presidente da Confederação Suíça, Karin Keller-Sutter, falando com jornalistas após seu discurso na Assembleia Geral da ONU, antes de retornar à Suíça antes da cúpula climática da ONU em Nova York, em 24 de setembro de 2025. Paula Dupraz-Dobias

“Não é um tema urgente para as autoridades suíças”, disse David Knecht, coordenador de programas da ONG Fastenaktion, parte da Aliança Sul. Knecht também observou que não se espera que Keller-Sutter viaje a Belém e afirmou que, embora os negociadores suíços tenham participado ativamente este ano nas negociações sobre plásticos e a OMI, o envolvimento a nível ministerial tem sido mais fraco. “Há uma falta de comprometimento. É uma questão de agenda e prioridades pessoais. Isso prejudica a credibilidade da Suíça como uma força importante na diplomacia ambiental.”

O ministro responsável pela pasta de transportes, energia e comunicações, Albert Rösti, que estará em Belém, enfrentou críticas após a sua nomeação em 2022 devido ao seu antigo papel como lobista da indústria dos combustíveis fósseis. A Suíça é um dos maiores centros mundiais de comércio de petróleo, com cerca de um terço do fornecimento de combustíveis fósseis negociado no país alpino.

Dando um passo à frente

Numa recente reunião informativa sobre o papel da Suíça nas próximas negociações, Wertli declarou que a delegação esteve em contacto próximo com países tanto do seu grupo de negociação, o Grupo de Integridade Ambiental, que inclui o México, a Coreia do Sul, a Geórgia, o Liechtenstein e o Mónaco, como de outros países. Ele acrescentou que, neste “momento decisivo”, a presença do ministro também era significativa. “Apesar de sermos um país relativamente pequeno, conseguimos fazer ouvir a nossa voz e alcançar decisões que fortalecem o sistema do Acordo de Paris.”

As prioridades da Suíça na COP30 Na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP30), de 10 a 21 de novembro, em Belém, Brasil, representantes de quase 200 estados discutirão a implementação e a evolução do Acordo de Paris, concluído em 2015. No centro das negociações estarão a adaptação às mudanças climáticas, o apoio financeiro aos países mais pobres e vulneráveis e, acima de tudo, as metas nacionais de redução das emissões de gases de efeito estufa. A Suíça se empenhará para que todas as nações apresentem novas e ambiciosas metas de redução, disse o embaixador suíço para o meio ambiente, Felix Wertli, à Keystone-ATS. O objetivo é fazer um balanço do que foi alcançado até agora no âmbito do Acordo de Paris e identificar os esforços necessários para fechar a lacuna para a meta de 1,5°C, acrescentou.

As prioridades da Suíça também incluem a implementação por todos os países das recomendações da COP28: triplicar a energia renovável e dobrar a eficiência energética até 2030, bem como abandonar o carvão, o petróleo e o gás até 2050. Além disso, de acordo com Wertli, a delegação suíça se esforçará para fortalecer o investimento internacional em proteção climática e para envolver o setor privado mais de perto. Fonte: Keystone-ATS

A delegação suíça também contactou regularmente países individualmente dentro da UE e em outros lugares para que submetessem rapidamente suas metas climáticas, a fim de alinhá-las com a meta de 1,5°C, disse Wertli.

Em Belém, o país apresentará mais exemplos de um mecanismo pioneiro do Acordo de Paris, que permite acordos bilaterais com países em desenvolvimento para compensar as emissões de carbono. A Suíça deverá compensar até 40% das suas emissões através de créditos de carbono internacionais. A delegação lançará também uma “Aliança para a Ambição do Artigo 6.º” para promover a utilização desta cláusula no sentido de aumentar as ambições climáticas.

Saiba mais sobre as novas regras de compensação de carbono:

Espaço para melhorias.

A Suíça, por sua vez, enfrenta críticas por priorizar a compensação de emissões em vez de reduzir suas próprias emissões.

“À medida que os impactos climáticos afetam cada vez mais as comunidades suíças, o governo deve adotar e implementar medidas que reduzam efetivamente as emissões, em conformidade com as orientações científicas”, afirmou Duyck, do CIEL. Um estudoLink externo de 2024 da Aliança Sul constatou que um acordo bilateral com o Gana havia superestimado a quantidade de emissões compensadas.

Algumas ONGs também apontam para conflitos econômicos. Organizações de defesa do meio ambiente argumentam que os fluxos financeiros gerenciados na Suíça deveriam ser mais compatíveis com os compromissos internacionais. A ONG Public Eye estima que os produtos de combustíveis fósseis vendidos por empresas de comercialização de energia com sede na Suíça emitiram 100 vezesLink externo mais poluentes do que o país emite internamente. Os negociadores suíços têm afirmado que suas políticas são determinadas pelo parlamento.

“A credibilidade da Suíça como líder climática depende do alinhamento das ações internas com seus compromissos internacionais”, disse Duyck. “Retrocessos recentes nas políticas climáticas setoriais minam essa liderança.”

Mensagens sobre o clima

Ao reagir à decisão do Brasil de iniciar a perfuração de poços de petróleo perto da foz do rio Amazonas, Wertli questionou o momento do anúncio, mas afirmou que a situação real para muitos países é desafiadora.

“Todos os Estados reconhecem a necessidade de agir e estão se preparando para as mudanças climáticas”, disse ele. “Não há um exemplo a ser seguido, porque todos estão em transição, tanto do ponto de vista econômico quanto social.” Ele acrescentou que o papel da COP é fornecer os “sinais e medidas” para permitir que os países intensifiquem suas ações climáticas e acelerem a implementação de planos de descarbonização.

Suíça acolhe a “Embaixada Planetária” A Suíça tem ampliado sua mensagem oficial sobre ações climáticas em outros lugares. Durante a Semana do Clima de Nova York, realizada simultaneamente à Assembleia Geral da ONU, o país sediou um evento paralelo chamado “Embaixada Planetária”, que incluiu debates sobre como lidar com a crise climática. Um dos painéis questionou o que significaria se ecossistemas inteiros estivessem presentes nas mesas de negociação para defender seus próprios interesses. O tema remetia a uma votação pública realizada na Suíça em fevereiro de 2025, iniciada pela ala jovem do Partido Verde, em prol de uma “economia responsável que respeite os limites planetários”. A votação, que enfatizou o consumo excessivo de recursos pela Suíça, foi amplamente rejeitada. “A diplomacia evolui e se adapta à medida que o mundo muda e apresenta novos desafios”, disse Niculin Jäger, embaixadora e cônsul suíça em Nova York, no evento, observando que já era tarde demais para encarar a crise climática simplesmente como um tema de ação política. “Ela nos exige que mudemos nosso foco e reconheçamos que nossa sobrevivência depende da cooperação, não apenas entre nós e os Estados, mas também com os próprios ecossistemas.”

Philippe Roesle, diretor-executivo da Swissnex, discursando na abertura de um evento paralelo coorganizado pelo consulado suíço em Nova Iorque durante a semana de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 23 de setembro de 2025. Paula Dupraz-Dobias

Edição: Tony Barrett

Adaptação: DvSperling

