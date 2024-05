Dorival Júnior convoca seleção brasileira renovada para disputar Copa América

3 minutos

RIO DE JANEIRO (Reuters) – Jogadores experientes como Neymar e Casemiro ficaram de fora da lista do técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, divulgada nesta sexta-feira, para a disputa da Copa América de junho nos Estados Unidos, consolidando o processo de transição na equipe.

Os dois titulares do Brasil na última Copa do Mundo também foram nomes frequentes na seleção sob comando do técnico Fernando Diniz, que deixou o cargo no começo do ano após colecionar resultados ruins em amistosos e nas eliminatórias para o próximo Mundial.

Os primeiros sinais de mudança com Dorival já tinham sido dados na convocação para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, em março, e, agora, as mudanças foram consolidadas na lista para a Copa América.

“O Casemiro merece o respeito de todos nós. Há três meses disse o que esperava dele. Ele sabe muito bem o que penso dele. Amanhã farei um contato com ele, colocando aquilo que acredito que possa acontecer futuramente. É um jogador que merece consideração e que continuemos acreditando num atleta desse nível“, afirmou o treinador do Brasil, em entrevista coletiva após a convocação, sobre o volante do Manchester United.

Sobre Neymar, o técnico disse que “nesse momento” não conta com o jogador que ainda se recupera de uma cirurgia, ainda que tenha ressaltado que alterações podem acontecer.

“Precisamos de protagonistas, não só de um único. A divisão de responsabilidades vai fazer nossa equipe crescer. É importante ter jogadores desse nível juntos. Temos que fazer, dentro do próprio grupo, que aflorem responsabilidades de cada um”, afirmou.

Outro titular frequente dos últimos anos que ficou fora da lista foi o atacante Richarlison, mas o treinador explicou que uma lesão de última hora o tirou da convocação, abrindo espaço para Evanílson, do Porto.

“Evanílson é um jogador que vem chamando a atenção. Tem entendimento claro da função que executa. Sai para ser um homem que complementa à frente da área, como também infiltra nos momentos em que atacamos pelos lados. É um jogador muito interessante. Se fizer como no clube, será uma grata surpresa. Nos surpreendeu nas nossas avaliações”, disse o treinador.

“Já era um nome comentado na primeira convocação e agora, em função de uma lesão na manhã de hoje com o Richarlison, passa a ser um jogador com que contamos”, acrescentou.

Além de Evanílson, outros nomes novos que ganharam espaço no time com Dorival são Wendell, Beraldo, João Gomes, Douglas Luiz, Savinho e Endrick.

Antes do torneio nos Estados Unidos em junho, os convocados farão dois amistosos — um contra o México, no dia 8, e outro contra os Estados Unidos, no dia 12.

Atualmente o Brasil está na sexta posição das eliminatórias para a Copa de 2026, após ficar quatro jogos sem vitória sob o comando de Diniz.

Depois que Dorival assumiu, o Brasil venceu a Inglaterra e empatou com Espanha em amistosos internacionais. As eliminatórias serão retomadas apenas no segundo semestre do ano.

A apresentação dos jogadores que defendem os times da Europa está marcada para 30 de maio, enquanto os atletas do futebol brasileiro chegarão em 3 de junho para se juntar à seleção para a Copa América.