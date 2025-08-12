Egito trabalha com Catar e EUA para relançar plano de trégua de 60 dias em Gaza

O ministro das Relações Exteriores egípcio, Badr Abdelatty, disse, nesta terça-feira (12), que seu país está trabalhando com o Catar e os Estados Unidos para negociar um cessar-fogo de 60 dias em Gaza, como parte de um novo esforço para pôr fim ao conflito entre Israel e Hamas.

Estes três países vêm desempenhando um papel determinante na mediação das negociações entre Israel e Hamas, após o ataque lançado pelo movimento islamista palestino a Israel, em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

“Estamos trabalhando muito arduamente agora, em plena cooperação com os cataris e os americanos”, disse Abdelatty a jornalistas, durante uma coletiva de imprensa no Cairo.

“O objetivo principal é retornar à proposta original: ter um cessar-fogo de 60 dias, com a libertação de alguns reféns e alguns presos palestinos, e o fluxo de assistência humanitária e médica a Gaza sem restrições, sem condições”.

Segundo o ministro egípcio, os diálogos incluem tanto o Hamas quanto os israelenses e estão “pressionando para alcançar um acordo” baseado em um plano recente dos Estados Unidos.

Uma fonte palestina familiarizada com as negociações disse anteriormente à AFP que “os mediadores estão trabalhando para formular uma nova proposta de acordo de cessar-fogo integral”, que incluiria a libertação de todos os reféns ainda cativos em Gaza “de uma única vez”.

Em julho, as mais de duas semanas de negociações em Doha não conseguiram avançar nos diálogos para uma trégua e a libertação dos reféns.

Os negociadores do Hamas acabaram indo embora dias depois de Estados Unidos e Israel retirarem suas delegações.

Na ocasião, o enviado americano para o Oriente Médio, Steve Witkoff, culpou o Hamas pelo fracasso das negociações e afirmou que Washington consideraria “opções alternativas” diante da ausência de um acordo.

Anteriormente, também havia fracassado uma trégua alcançada em janeiro, rompida dois meses depois pela falta de um acordo duradouro entre as partes.

Espera-se que uma delegação de alto nível do Hamas chegue ao Cairo para dialogar com funcionários egípcios, informaram duas fontes palestinas à AFP nesta terça-feira.

