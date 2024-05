Eletrobras tem lucro de R$331 mi no 1ºtri

SÃO PAULO (Reuters) – A Eletrobras obteve um lucro líquido de 331 milhões de reais no primeiro trimestre, queda de 19% na comparação anual, segundo balanço divulgado pela companhia na madrugada desta quinta-feira.

Entre janeiro e março, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, sepreciação e amortização) ajustado da companhia elétrica somou 4,5 bilhões de reais, também 19% inferior ao registrado um ano antes.

Segundo a empresa, o desempenho do Ebitda foi afetado por queda de receita com geração e aumento dos custos operacionais, efeitos parcialmente compensados por aumento de receita de transmissão e redução de gastos com pessoal, material, serviços e outros (PMSO).