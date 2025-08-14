The Swiss voice in the world since 1935

Enchentes na Caxemira indiana deixam ao menos 46 mortos

As avalanches de lama provocadas pelas chuvas torrenciais desta quinta-feira (14) em um vilarejo montanhoso da região da Caxemira sob administração indiana deixaram pelo menos 46 mortos, informou à AFP um responsável local.

“O balanço de mortos subiu para 46”, declarou Mohammad Irshad, dos serviços de resgate, relatando 150 feridos, 50 deles em estado grave. Ele afirmou que ainda não se sabe o número de desaparecidos no desastre que atingiu a localidade de Chisoti.

“Vimos pelo menos 15 corpos que estavam sendo levados ao hospital”, declarou Souchil Kumar, um morador do povoado vizinho de Atholi.

Um vídeo publicado nas redes sociais por um político local mostra socorristas enfileirando corpos no solo coberto de lama e cobrindo os mortos com lençóis brancos.

O vilarejo de Chisoti está situado na rota de uma peregrinação hindu até o santuário de Machail Mata.

As equipes de resgate podem ter dificuldades para chegar à região. As estradas estão danificadas devido a vários dias de fortes tempestades.

A zona fica a mais de 200 quilômetros por estrada da principal cidade da região, Srinagar.

“Será prestada toda a ajuda necessária às pessoas que precisarem”, declarou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

As inundações e deslizamentos de terra são frequentes durante a estação das monções, de junho a setembro, mas especialistas apontam que as mudanças climáticas, juntamente com um desenvolvimento mal planejado, aumentam sua frequência e gravidade.

