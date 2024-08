Enchentes na Nigéria matam pelo menos 49 pessoas e deixam milhares desabrigadas

2 minutos

Por Ope Adetayo

ABUJA (Reuters) – Pelo menos 49 pessoas morreram e milhares ficaram desabrigadas na Nigéria após fortes chuvas causarem enchentes no nordeste do país, disse a Autoridade Nacional de Gerenciamento de Emergências (NEMA) nesta segunda-feira.

Três Estados do nordeste, Jigawa, Adamawa e Taraba, foram duramente atingidos pelas enchentes, com 41.344 pessoas desabrigadas, segundo o porta-voz da NEMA, Manzo Ezekiel.

Em 2022, a Nigéria passou por sua pior enchente em mais de uma década que matou mais de 600 pessoas, desalojou cerca de 1,4 milhão e destruiu 440.000 hectares de terras agrícolas.

“Estamos entrando no pico da temporada, especialmente na parte norte do país, e a situação é muito terrível”, disse Ezekiel à Reuters.

As enchentes também destruíram terras agrícolas, afetando cerca de 693 hectares. A Nigéria está lutando contra uma inflação de dois dígitos que tem sido alimentada pelos altos preços dos alimentos.

As fortes chuvas aumentaram os problemas no setor agrícola. Os agricultores já estão abandonando suas fazendas no nordeste do país devido a repetidos ataques de militantes.

O governo, no panorama das enchentes deste ano, disse que 31 dos 36 Estados do país corriam o risco de sofrer uma “enchente alta”.

“Também temos informações sobre a maré alta nos países acima do rio Níger antes da Nigéria. Tudo isso está fluindo em direção à Nigéria. Estamos começando a ver uma manifestação de nossas previsões”, disse Ezekiel.

(Reportagem de Ope Adetayo)