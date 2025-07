Enchentes no Texas: geografia, clima e falhas políticas

O clima, a posição geográfica e falhas políticas são alguns fatores que explicam o trágico balanço das enchentes no Texas, que provocaram mais de 100 mortes, incluindo várias crianças.

Confira uma análise das forças entrelaçadas que amplificaram o impacto da catástrofe no estado do sul dos Estados Unidos.

– “Beco das inundações repentinas” –

A região texana de Hill Country está localizada em uma área conhecida como o “beco das inundações repentinas”, explica Hatim Sharif, professor de Hidrologia da Universidade do Texas em San Antonio.

O ar quente do Golfo sobe pela Escarpa de Balcones – uma linha de colinas e penhascos íngremes que se curva para sudoeste a partir de Dallas — esfria e despeja torrentes sobre solos finos que rapidamente cedem lugar ao leito rochoso.

O escoamento então se afunila por uma densa rede de riachos. “A água sobe muito, muito rápido, em questão de minutos ou algumas horas”, disse Sharif à AFP. E as primeiras horas de 4 de julho comprovaram isso.

Por volta das 3h00 locais, um medidor próximo ao acampamento Mystic, em Hunt, indicava que o rio Guadalupe estava subindo quase 30 centímetros a cada cinco minutos. Às 4h30, o nível do rio estava mais de seis metros acima do normal, segundo os dados do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS).

Um volume de água suficiente para arrastar pessoas, veículos e edifícios.

Pouco após 1h00, um alerta foi emitido pelo NWS, mas a maioria das pessoas no acampamento estava dormindo. Os telefones celulares são proibidos no local e a cobertura era irregular. A escuridão dificultava a avaliação das rotas de fuga.

Sharif insiste no uso de previsões hidrológicas que traduzam as chuvas em níveis prováveis do rio.

“A precipitação precisa ser convertida em escoamento”, disse. “Se você tem 25 centímetros, o que vai acontecer?”, questiona.

Os acampamentos de verão atraem visitantes há muito tempo para a região por sua beleza natural. Mas, com o aumento dos riscos, Sharif alerta que considerar estes locais como seguros ou permanentes não é prudente.

– Adaptação –

Uma atmosfera mais quente retém mais umidade, o que pode provocar chuvas mais intensas.

Uma nova análise do ClimaMeter mostra que as condições meteorológicas que antecederam as enchentes, quando foi registrado mais que o dobro da média mensal de chuvas em apenas um dia, não podem ser explicadas apenas pela variabilidade natural.

“As mudanças climáticas já estão nos afetando, então precisamos nos adaptar”, disse Mireia Ginesta, climatologista da Universidade de Oxford, coautora da pesquisa, financiada pela União Europeia e pelo Centro Nacional de Pesquisa Científica da França (CNRS).

“Também precisamos reduzir nossas emissões e garantir e garantir que os serviços de previsão e a pesquisa em geral sobre mudanças climáticas recebam financiamento adequado”.

O apelo foi feito no momento em que o NWS, assim como outras agências, enfrenta cortes profundos de funcionários no governo do presidente republicano Donald Trump.

Especialistas destacam, no entanto, que os meteorologistas do NWS tiveram um desempenho admirável diante das circunstâncias.

– Sem sistema de alerta –

Durante muitos anos, os comissários do condado de Kerr, o mais afetado pelas enchentes,, cogitaram a instalação de sirenes de enchentes e alertas digitais para substituir a prática informal de funcionários de acampamentos de verão se comunicado por rádio para avisar outros acampamentos.

As atas de uma reunião de 2016 mostram que as autoridades consideraram até mesmo um estudo de viabilidade como “um pouco extravagante”, sugerindo que as sirenes ajudariam principalmente os turistas e aprovando o sistema de informação boca a boca.

“A ideia de que nosso belo condado de Kerr tenha essas sirenes malditas tocando no meio da noite vai me obrigar a voltar a beber para aguentar vocês”, disse o comissário H.A. Buster Baldwin, segundo uma transcrição.

Após a tragédia, Nicole Wilson, uma mãe de San Antonio que esteve prestes a enviar suas filhas ao acampamento Mystic, criou uma petição no site Change.org para exigir que o governador Greg Abbott aprove uma rede de alerta moderna.

“Cinco minutos da sirene ressoando poderiam ter salvado cada uma dessas crianças”, disse à AFP.

