Entenda a crise eleitoral em Honduras

afp_tickers

5 minutos

A menos de três semanas das eleições gerais, Honduras vive uma crise política devido às incessantes acusações entre a esquerda governante e os opositores de direita de planejar uma fraude eleitoral.

Segundo as pesquisas, o comunicador Salvador Nasralla, do direitista Partido Liberal (PL), a advogada Rixi Moncada, do governante partido Liberdade e Refundação (Libre, esquerda), e o empresário Nasry Asfura, do Partido Nacional (PN, direita), estão em empate técnico.

Mas os três partidos mantêm ataques que “desestabilizam” o processo, segundo a missão de observação da OEA.

Aqui estão três pontos-chave para entender a crise rumo às eleições de 30 de novembro, que elegerão em um único turno um presidente, 128 deputados e prefeitos para um mandato de quatro anos.

– Polarização ideológica –

Honduras, um dos países mais instáveis da América Latina, ainda enfrenta as consequências do golpe de Estado em que uma aliança de militares, políticos e empresários de direita derrubou em 2009 o presidente Manuel Zelaya, esposo da atual mandatária Xiomara Castro.

Esse golpe “marcou profundamente a institucionalidade” e a “cidadania” hondurenha, disse à AFP a diretora para a América Central do Escritório em Washington para Assuntos Latino-Americanos (WOLA), Ana María Méndez.

Moncada costuma chamar Nasralla e Asfura de “fantoches” da “oligarquia golpista”. Estes a chamam de “comunista” e criticam sua simpatia por Cuba e Venezuela.

Os três – há outros dois candidatos sem chances, segundo as pesquisas – concentraram a campanha em ataques mútuos, sem planos concretos para resolver os problemas de narcotráfico e corrupção, e a pobreza que afeta seis de cada dez hondurenhos.

“As tensões políticas entre as elites dos partidos criaram uma grande distração que não lhes permite visualizar o que o hondurenho necessita”, comentou à AFP Manuel Orozco, especialista do centro de análise Diálogo Interamericano.

– Desconfiança eleitoral –

O confronto passou dos palanques de campanha para o cenário do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), cujos três membros representam o Libre, os nacionalistas e os liberais.

No final de outubro, o procurador-geral, Johel Zelaya, próximo ao governo, abriu uma investigação sobre áudios nos quais supostamente um deputado e a representante no CNE do PN, Cossette López, falam com um militar não identificado sobre planos para prejudicar o governo na votação.

Castro denunciou uma tentativa de “golpe eleitoral” e Moncada menciona em cada comício os supostos áudios, que segundo López e o deputado são falsos e manipulados com inteligência artificial.

Além disso, o Ministério Público acusou os dois magistrados do Tribunal de Justiça Eleitoral (TJE) que representam o PN e o PL por supostas resoluções ilegais no processo.

“Esses ataques à autoridade eleitoral não ajudam. Há muita preocupação para que o processo como um todo seja bem-sucedido”, mencionou o analista e advogado guatemalteco Edgar Ortiz.

Outra polêmica surgiu recentemente porque as Forças Armadas, cuja liderança é próxima ao Libre, pediram as atas para confirmar a recontagem de votos, o que foi considerado uma “interferência” pela ONG Transparência Internacional.

Neste momento, o CNE não conseguiu adjudicar o contrato para o transporte do material eleitoral e no domingo realizou um simulacro que mostrou falhas de organização.

Em 2013 e 2017, Juan Orlando Hernández, do PN e que cumpre pena nos Estados Unidos por narcotráfico, venceu a presidência em eleições repletas de acusações de fraude.

– Controle institucional –

Em meio ao conflito eleitoral, não há um árbitro independente. Assim como o CNE, os três magistrados do TJE representam cada partido e o restante das instituições, incluindo a Corte Suprema de Justiça, também estão controladas pelo Libre, o PN e o PL.

Para a diretora do Conselho Nacional Anticorrupção (CNA), Gabriela Castellanos, “as instituições” em Honduras estão “cooptadas” pelos partidos e são “utilizadas como instrumentos de controle político”.

“Temos estruturas vulneráveis (e) subordinadas”, não independentes, acrescentou a representante dessa organização social hondurenha.

O Congresso, cuja liderança é controlada pelo Libre, é também campo de batalha entre a esquerda e a direita, e esteve paralisado no último ano.

Se o CNE não conseguir certificar os resultados da votação após as previsíveis denúncias de fraude, a oposição teme que uma comissão permanente nomeada pela cúpula legislativa seja a responsável por declarar o vencedor.

Além do “contexto pré-eleitoral complexo, visualiza-se uma transição muito difícil”, advertiu Méndez.

bur-hma/mis/cr/mel/dd/aa