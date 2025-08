Enviado americano se reúne em Tel Aviv com as famílias dos reféns israelenses

O enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Oriente Médio, se reuniu neste sábado (2) em Tel Aviv com as famílias dos reféns israelenses que permanecem em cativeiro na Faixa de Gaza.

“Steve Witkoff está em uma reunião com famílias dos reféns”, afirmou à AFP um integrante do Fórum de Famílias de Reféns.

Cercado por seguranças, Witkoff seguiu até a chamada Praça dos Reféns em Tel Aviv, onde estavam parentes das 49 pessoas que permanecem em cativeiro em Gaza — vivas ou supostamente mortas —, sequestradas em 7 de outubro de 2023 durante o ataque do Hamas.

Recebido com gritos de “Tragam-nos para casa agora”, Witkoff conversou com membros das famílias em um prédio próximo à praça.

Centenas de pessoas, algumas vestidas de preto e exibindo fotos de seus parentes, protestaram durante a manhã na praça, simbolicamente rebatizada como “Praça dos Reféns”, que se tornou o ponto de encontro das famílias dos sequestrados e dos manifestantes que exigem o fim da guerra.

“Basta”, afirmou Michel Ilouz, pai do refém Guy Ilouz. “Quanto mais tempo poderemos continuar sendo atormentados? Em breve chegaremos a dois anos de sofrimento indescritível, 666 dias de trauma”, acrescentou.

“A guerra deve acabar. O governo israelense não acabará com a guerra por vontade própria. É preciso detê-lo”, declarou Yotam Cohen, irmão do refém Nimrod Cohen.

“Devem ser tomadas todas as ações possíveis para deter o governo israelense, conseguir um cessar-fogo, acabar com a guerra. Não temos mais tempo. Nada está funcionando”, afirmou, diante de arames farpados colocados no chão para simbolizar a detenção e o sofrimento dos reféns.

