Erick se transforma em furacão no Pacífico

2 minutos

A tempestade tropical Erick ganhou força e se tornou um furacão nesta quarta-feira (18) no Pacífico, perto da costa sudoeste do México, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), e ao longo do dia deve ganhar força e alcançar a categoria 2 na escala Saffir-Simpson.

Erick avança rumo ao noroeste a 11 quilômetros por hora e deve atingir o solo na manhã de quinta-feira, na divisa dos estados de Oaxaca e Guerrero.

As autoridades mexicanas esperam fortes chuvas nos estados de Guerrero, Oaxaca e Chiapas, no sul do país, onde cerca de 2.000 abrigos temporários foram montados.

– Plano de contingência –

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, pediu à população nesta quarta-feira que preste muita atenção às mensagens das autoridades.

“Digo à população que fique atenta às comunicações oficiais, fique em casa e não saia. Se estiver em áreas baixas, perto de rios ou cursos d’água, é melhor procurar abrigos”, disse a presidente em sua habitual coletiva de imprensa matinal.

As autoridades também suspenderam as aulas nos municípios afetados e fecharam os portos à navegação.

O governo mobilizou centenas de militares e membros da Comissão Federal de Eletricidade (CFE) como parte do plano de contingência.

“Patrulhas preventivas estão sendo realizadas e a população está sendo alertada e informada para os riscos por meio de alto-falantes e redes sociais”, disse Laura Velázquez, coordenadora nacional de Proteção Civil, na mesma coletiva de imprensa.

Devido à sua localização geográfica, o México é atingido por ciclones todos os anos, tanto na costa do Pacífico quanto na do Atlântico, geralmente entre maio e novembro.

Em outubro de 2023, o porto de Acapulco foi atingido pelo furacão Otis, que em questão de horas chegou à categoria 5, a mais alta na escala Saffir-Simpson, deixando uma onda de destruição, com 50 mortos e cerca de 30 desaparecidos.

Em setembro de 2024, a costa sul do Pacífico mexicano foi atingida duas vezes pelo furacão John, que atingiu a categoria 3 e causou pelo menos 15 mortes, a maioria delas em Acapulco.

