Escolas e praias na ilha espanhola de Ibiza são fechadas devido às chuvas torrenciais

As turísticas ilhas espanholas de Ibiza e Formentera fecharam suas praias e escolas, nesta terça-feira (30), devido às chuvas torrenciais que provocaram inundações.

Os serviços de emergência nas ilhas de Ibiza e Formentera, no arquipélago de Baleares, enviaram uma mensagem de alerta aos celulares dos moradores, pedindo para evitarem deslocamentos, atividades ao ar livre e a se manterem longe de riachos, áreas baixas ou porões.

A agência meteorológica espanhola (Aemet) indicou que em Ibiza caíram chuvas de até 200 milímetros, devido ao movimento “muito lento” da tempestade, indicou o governo regional de Baleares em um comunicado.

A Aemet ativou, na manhã desta terça-feira, um alerta vermelho, o nível mais alto, em Ibiza e Formentera devido ao “perigo extraordinário” pela possibilidade de “inundações e enxurradas repentinas”, embora à tarde já o tenha rebaixado um nível, para o laranja.

Vídeos nas redes sociais mostravam pessoas caminhando pela lama em uma praia de Ibiza cercada por palmeiras, bares e restaurantes, enquanto as sirenes dos veículos de emergência eram ouvidas ao fundo.

Nas populações de Ibiza, a água transbordou nas ruas, arrastando grandes contêineres de resíduos e obrigando os veículos a avançarem lentamente.

Pessoal da unidade de emergência do exército espanhol estava sendo mobilizado para colaborar em trabalhos de resgate desde a ilha vizinha de Mallorca e a península.

Na região mediterrânea de Valência, o nível do alerta foi reduzido, nesta terça-feira, dois degraus, para amarelo, após na segunda-feira (29) ter estado em vermelho.

As precipitações de segunda-feira provocaram algumas inundações sem vítimas na região, que há um ano registrou 230 mortos por violentas tempestades.

País na linha de frente do aquecimento global, a Espanha é regularmente atingida por chuvas torrenciais no final do verão e no outono.

