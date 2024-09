Estrela italiana Sophia Loren celebra 90 anos em Roma

afp_tickers

2 minutos

A atriz italiana Sophia Loren, estrela do cinema e vencedora do Oscar, celebra nesta sexta-feira (20) seus 90 anos com uma festa em Roma.

Nascida na capital italiana em 20 de setembro de 1934, a inesquecível protagonista de “Um Dia Muito Especial” (1977) vai comemorar em uma festa particular organizada em um hotel de luxo do centro histórico de Roma.

A diva, que será vestida para a ocasião por seu amigo Giorgio Armani, terá um jantar com 150 amigos, colegas e parentes no terraço do hotel, onde também inaugurará uma suíte com o seu nome, segundo o jornal Il Corriere della Sera.

A festa acontecerá após uma homenagem em um cinema, organizada pelos estúdios Cinecittà e o Ministério da Cultura.

Os jornais italianos recordam nesta sexta-feira a carreira extraordinária da atriz, que trabalhou com os principais astros da era de ouro de Hollywood, incluindo Anthony Quinn, Clark Gable, Marlon Brando, Cary Grant, Peter Sellers, John Wayne e Frank Sinatra.

“Sophia Loren, o mito completa 90 anos”, afirma a manchete do Il Corriere, enquanto o jornal romano Il Messaggero presta homenagem ao “ícone (inesperado) dos direitos das mulheres”.

O jornal La Repubblica estabeleceu uma associação com a atriz francesa Brigitte Bardot, que completará 90 anos em 28 de setembro. “Nonagenárias esplêndidas”, afirma a publicação, que presta tributo a “duas divas que redefiniram o imaginário feminino do século XX”.

Os 90 anos de Sophia Loren também são homenageados com retrospectiva no Lincoln Center de Nova York. O canal de televisão público italiano Rai exibirá vários filmes da estrela.

glr/gab/ref/mmy/meb/fp/dd