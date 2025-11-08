EUA tem mais de mil voos cancelados devido a fechamento do governo

Mais de mil voos foram cancelados nesta sexta-feira (7) em aeroportos dos Estados Unidos devido à paralisação orçamentária do governo, que levou à redução do tráfego aéreo devido à falta de funcionários.

Quarenta dos aeroportos mais movimentados do país foram afetados pela redução de voos, determinada pelo governo devido à falta de funcionários nas torres de controle. Os voos internacionais não foram afetados, informou o secretário de Transporte, Sean Duffy.

Segundo o site FlightAware, mil voos foram cancelados hoje. Ele identificou os aeroportos de Washington (Reagan), Chicago O’Hare e Atlanta como os mais afetados. Para amanhã, são esperados cerca de 700 cancelamentos.

“Isto é frustrante. Não deveríamos estar nesta situação”, disse ao canal CNBC Robert Isom, diretor-executivo da American Airlines.

Em publicação na rede Truth Social, o presidente Donald Trump pediu hoje aos senadores que permaneçam em Washington até que se chegue a um acordo sobre o orçamento. Os republicanos controlam o Congresso, mas os democratas se recusam a aprovar os planos orçamentários do partido majoritário, que incluem cortes drásticos no sistema de saúde.

– Prejudicados –

As medidas de redução de voos são anunciadas no momento em que os Estados Unidos entram na alta temporada de viagens, a poucas semanas do Dia de Ação de Graças.

Rhonda, 65, que desembarcou de um voo doméstico no aeroporto de LaGuardia, mostrou preocupação com seus planos de férias, que “poderiam ser arruinados”. “Isto está prejudicando muita gente.”

A American Airlines informou que o corte programado equivale a 220 cancelamentos diários. Já a Delta Air Lines anunciou o cancelamento de cerca de 170 voos hoje, enquanto a rede de TV CNN informou que a Southwest Airlines cancelou uma centena.

Muitos funcionários do setor de aviação pediram licença médica devido à pressão no trabalho e, possivelmente, procuram um segundo emprego para pagar as contas. “É muito duro trabalhar sob pressão sem receber”, disse à AFP a aposentada Kathleen, 81, que desembarcou em Nova York procedente de St. Louis.

Cerca de 14 mil controladores monitoram o espaço aéreo americano. Mais de 3 milhões de passageiros se deslocam de avião diariamente nos Estados Unidos, em uma média de mais de 44 mil voos, segundo a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), a agência que regula o setor.

