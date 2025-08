Exército indiano procura desaparecidos após inundações fatais no Himalaia

O Exército procurava nesta quarta-feira quase 50 desaparecidos em uma área do Himalaia, um dia após uma inundação que deixou pelo menos quatro mortos.

A catástrofe atingiu especialmente a localidade de Dharali e o estreito vale onde se encontra, no estado de Uttarakhand (norte), que foi inundado por uma torrente de água lamacenta repleta de destroços.

Nesta quarta-feira, a região continuava afetada por chuvas intensas.

Segundo os meteorologistas, o nível dos principais rios do estado de Uttarakhand estava acima do limite de perigo.

“As buscas prosseguem para encontrar desaparecidos”, disse Mohsen Shahedi, da Força Nacional de Resposta às Catástrofes.

Soldados e equipes de resgate conseguiram atender pessoas que estavam isoladas. Em um primeiro momento, na terça-feira, as autoridades anunciaram que pelo menos 100 pessoas estavam desaparecidas, mas nesta quarta-feira o número foi reduzido à metade.

Vídeos exibidos pela imprensa indiana mostram uma enxurrada lamacenta, repleta de destroços, no momento em que atingiu um prédio residencial nesta zona turística da Índia na tarde de terça-feira.

Grande parte de Dharali estava sob lama e, segundo integrantes das equipes de resgate, o barro cobria, em alguns pontos, áreas localizadas a 15 metros de altura, o que pode significar que alguns edifícios estão completamente soterrados.

As equipes de resgate procuram os desaparecidos nesta região, informou Shahedi, que também mencionou 11 soldados desaparecidos em Harsil, uma localidade rio acima.

O Exército anunciou em um comunicado que “colunas adicionais, com cães farejadores, drones, drones logísticos, equipamentos de remoção de terra, etc., foram mobilizadas para acelerar as buscas”.

A nota acrescenta que helicópteros militares foram utilizados para transportar produtos essenciais e resgatar pessoas isoladas.

O ministro-chefe do estado de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, afirmou que a inundação foi provocada por uma “explosão” de chuva e que equipes de resgate foram enviadas “em cenário de guerra”.

“As pessoas não entendiam o que estava acontecendo. A enxurrada os atingiu em 15 segundos”, declarou Suman Semwal ao jornal The Indian Express. Ele contou que seu pai viu, de um ponto elevado, uma enxurrada “de uma extensão inimaginável” atingindo Dharali.

O serviço de meteorologia indiano emitiu um alerta para chuvas fortes em Uttarakhand.

As inundações e os deslizamentos de terra são comuns durante a temporada de monção na Índia, de junho a setembro, mas os cientistas afirmam que as mudanças climáticas agravam sua intensidade e frequência.

O hidrologista Manish Shrestha afirmou que os 270 mm de chuva registrados em 24 horas nas áreas inundadas “constituem um fenômeno extremo”.

Shrestha, do Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado de Montanhas, radicado no Nepal, afirmou que esse tipo de chuva nas montanhas tem um impacto “mais concentrado” do que quando chove nas planícies.

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) afirmou no ano passado que as inundações e secas cada vez mais intensas constituem um “sinal de alarme” do que o aquecimento global provoca, o que torna o ciclo da água no planeta mais imprevisível.

