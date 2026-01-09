The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Exército sírio bombardeia áreas curdas de Alepo que os combatentes se recusaram a evacuar

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
4 minutos

O Exército sírio retomou nesta sexta-feira (9) seus bombardeios em um bairro curdo de Aleppo depois que combatentes dessa minoria se recusaram a sair, desafiando as autoridades, que haviam decretado um cessar-fogo.

A violência, que deixou ao menos 21 mortos desde terça-feira, é a mais grave registrada em Aleppo entre o governo central e os curdos, importante minoria étnica que controla parte do nordeste do país.

Os confrontos obrigaram dezenas de milhares de civis a fugir, e a ONU estima que pelo menos 30 mil famílias tenham sido deslocadas.

Na manhã de sexta-feira, as autoridades haviam anunciado um cessar-fogo e afirmado que os combatentes curdos cercados nos bairros de Sheij Maqsud e Ashrafieh seriam evacuados para a zona autônoma curda existente no nordeste do país.

As autoridades chegaram a disponibilizar ônibus para evacuar os combatentes, mas estes anunciaram que rejeitavam qualquer “rendição” e afirmaram querer defender seus bairros.

Diante disso, o Exército sírio anunciou que retomaria os bombardeios a “alvos militares” em Sheij Maqsud e instou a população a se afastar da área.

O Ministério sírio da Defesa declarou que um depósito de munições de um desses alvos havia sido destruído.

Um correspondente da AFP constatou bombardeios de artilharia e tiros na noite de sexta-feira.

Durante o dia, o Exército permitiu a evacuação de civis por meio de dois “corredores humanitários”, durante duas horas. Um correspondente da AFP viu moradores do bairro de Sheij Maqsud deixando o distrito, sob chuva e carregando malas.

Os curdos, por sua vez, afirmaram no fim da tarde que o bairro havia sido “violentamente bombardeado por facções ligadas ao governo de Damasco”.

Já a televisão síria acusou os curdos de terem lançado drones contra bairros residenciais de Aleppo.

– Emissário americano a caminho –

A violência eclodiu em um contexto de tensões entre as duas partes, incapazes de aplicar um acordo firmado em março que buscava integrar as instituições da administração autônoma curda e suas forças armadas, as Forças Democráticas Sírias (FDS), ao novo Estado.

Ainda assim, os curdos desejam respeitar os acordos fechados com Damasco, segundo disse à AFP nesta sexta-feira um alto funcionário da administração local curda.

“A parte governamental busca, com esses ataques, pôr fim aos acordos alcançados. Nós estamos comprometidos com eles e nos esforçamos para colocá-los em prática”, declarou Elham Ahmed, responsável pelas relações exteriores.

A dirigente também “agradeceu” aos Estados Unidos por seu papel de mediador.

Uma fonte diplomática disse à AFP que o emissário americano para a Síria, Tom Barrack, estava “a caminho de Damasco”.

– Rivalidades regionais –

A violência exacerba a rivalidade na Síria entre Israel e a Turquia, que disputam influência desde a queda de Bashar al Assad, em dezembro de 2024.

Ancara, aliada das autoridades sírias, afirma estar disposta a “apoiar” o Exército em sua “operação antiterrorista” contra os combatentes curdos. A Turquia, que tem uma fronteira de mais de 900 quilômetros com a Síria, realizou entre 2016 e 2019 várias operações de grande envergadura contra as forças curdas.

Israel, que mantém negociações com Damasco para alcançar um acordo de segurança, condenou os “ataques” do poder sírio contra a minoria curda.

O dirigente sírio, Ahmad al Sharah, abordou a situação em Aleppo durante uma ligação com seu par turco, Recep Tayyip Erdogan, ressaltando estar determinado a “pôr fim à presença armada ilegal” na cidade, indicou a presidência síria.

Ele também manteve uma conversa com o presidente francês, Emmanuel Macron, a quem assegurou que o poder considera os curdos como “parte integrante do tecido nacional e um parceiro essencial na construção do futuro da Síria”.

bur-phs/gmo/rnr-mab-jvb/am

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR