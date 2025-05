Ex de P.Diddy conclui depoimento sombrio em julgamento contra rapper

Orgias, drogas e vídeos que deveriam ter sido mantidos em sigilo: a primeira semana de procedimentos no julgamento de Sean “Diddy” Combs explorou a conturbada relação do rapper com sua ex-namorada, a cantora Cassie, cujo depoimento é fundamental para as acusações de tráfico sexual contra o magnata da música.

Casandra Ventura, de 38 anos, compareceu pelo quarto dia consecutivo ao Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York, no qual Combs, de 55 anos, é réu acusado de tráfico sexual e de liderar uma rede ilegal de prostituição.

Cassie, que reconstruiu sua vida e está grávida de seu terceiro filho, disse aos jurados que Combs — que está preso desde setembro — a estuprou, agrediu e obrigou a participar de festas sexuais degradantes e repletas de drogas, chamadas “freak-offs”, ao longo de sua relação, que durou mais de uma década.

Na reta final de seu depoimento, Cassie foi interrogada sobre um acordo de 20 milhões de dólares (R$ 113,8 milhões, na cotação atual) que recebeu de Combs em um caso na Justiça civil, antes do início dos procedimentos penais.

Disse que também receberia 10 milhões de dólares (R$ 57 milhões) em outro acordo com o Hotel Intercontinental, onde Combs a agrediu em um incidente em 2016, que foi capturado em câmera e transmitido em audiência pública.

Durante toda a semana, a cantora grávida de oito meses e meio se manteve serena em grande medida, mas desabou no final de seu depoimento.

“Eu devolveria esse dinheiro se nunca tivesse tido que participar desses ‘freak-offs'”, disse ela entre lágrimas, e ressaltou que o tratamento de Combs a fez se sentir “inútil”.

A advogada de Combs, Anna Estevao, tentou prejudicar a credibilidade da cantora ao enfatizar a duração da relação e sua decisão de permanecer com ele apesar dos supostos abusos, e destacando momentos em que ela havia agido de forma violenta.

“Vou matar você”, diz a cantora em uma gravação de áudio para um homem que, segundo ela, possuía um vídeo de um “freak-off”.

A advogada deu a ênfase a trocas de mensagens de texto carinhosas e insinuou que sua dependência de drogas teve papel-chave na ira de Combs.

Cassie insistiu em que, constantemente, se sentia pressionada a participar desse “freak-offs” com Combs, especialmente porque havia assinado com sua gravadora.

“Estava preocupada com minha segurança, com minha carreira. Mas também estava apaixonada por ele, assim que me preocupava que ele não quisesse estar comigo” se eu não cumprisse com suas exigências, argumentou.

– ‘Extremamente difícil’ –

O advogado de Cassie, Douglas Wigdor, leu uma declaração em nome de sua cliente ao final da audiência, depois que ela saiu do tribunal visivelmente cansada e segurando a barriga de quase nove meses de gestação.

“Esta semana foi extremamente difícil, mas também notavelmente empoderadora e curativa”, disse. Acrescentou que esperava que seu testemunho ajudasse outros sobreviventes de abuso e pediu privacidade enquanto se prepara para dar à luz. “Fico feliz em deixar para trás este capítulo da minha vida”, frisou.

Em uma declaração separada, também lida por Wigdor, o esposo de Casandra, Alex Fine, exaltou “a força e a coragem” de sua mulher, com quem já tem duas filhas, e acrescentou que sentiu “uma raiva profunda” quando se sentou no tribunal “diante de uma pessoa que tentou destruí-la”.

– Faltam muitas semanas –

Combs, de 55 anos, acumulou centenas de milhões de dólares na indústria da música, da moda, dos meios de comunicação e do álcool, e é frequentemente creditado por elevar o status do hip hop.

Mas o produtor de rap e superastro mundial, outrora famoso por suas festas luxuosas, aparece visivelmente envelhecido depois de meses na prisão.

Declarou-se inocente de todas as acusações, mas enfrenta a prisão perpétua se for considerado culpado.

A defesa sustenta que, embora a relação de Casandra com Combs fosse complicada e incluísse abusos, isso não equivale a tráfico sexual.

Ademais, os promotores começaram a interrogar também Dawn Richard, uma cantora que alcançou a fama no reality show da MTV “Making the Band”, produzido por Combs.

Dawn apresentou uma ação civil anteriormente contra Combs, alegando agressão sexual e física. Nesta sexta, disse ao júri que foi testemunha da tentativa de Combs de agredir Cassie na cabeça com uma frigideira.

Os procedimentos do julgamento devem continuar nos próximos meses.

