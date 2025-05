Ex-namorada de P.Diddy diz que usava drogas para suportar abusos

Casandra Ventura, ex-namorada de Sean Combs, também conhecido como P.Diddy, contou nesta quarta-feira (14) que usava drogas para suportar os abusos aos quais era submetida pelo rapper e magnata da indústria da música, que a levaram a pensar em suicídio.

A cantora e modelo, conhecida como “Cassie”, é uma testemunha-chave do julgamento de Diddy em Nova York. Pelo segundo dia, ela revelou detalhes do seu relacionamento com o rapper, antes de passar pelo interrogatório da defesa, previsto para amanhã.

Segundo seu depoimento, Cassie sofreu subjugação, abusos, violência e participou “de centenas” de orgias no período em que esteve com Diddy. Ela usou drogas, como ecstasy e cocaína, para cumprir as exigências do rapper, com quem rompeu em 2018.

Cassie contou que também fazia uso de opiáceos, que tinham um efeito “dissociativo e entorpecente”, segundo ela. “Eu não queria sentir o que realmente estava acontecendo na minha mente, na minha vida, em tempo real. Era apenas uma válvula de escape.”

As telas do tribunal mostraram o rosto de uma dezenas de homens supostamente pagos para participar das orgias. Cassie os reconheceu e confirmou que teve relações sexuais com todos eles, na presença de Diddy: “Era meu trabalho. Era o que Sean esperava de mim.”

O depoimento de Cassie é a espinha dorsal do caso, que levou o ídolo do hip-hop a julgamento por conspiração e tráfico sexual, entre outras acusações.

Foi uma denúncia feita pela modelo em 2023, por agressões sexuais e estupro em 2018, que abriu as comportas contra o rapper, alvo de acusações de agressão física desde a década de 1990.

Embora Cassie tenha retirado a queixa após chegar a um acordo extrajudicial, sua denúncia foi seguida pelas de outras vítimas, o que levou o rapper a julgamento.

– Vergonha e culpa –

Cassie disse que Diddy a jogava no chão e a agredia na cabeça, além de chutá-la, durante as orgias. Quando a promotora Emily Johnson perguntou por que ela estava depondo, a modelo respondeu: “Não posso mais carregar isso. Não posso carregar a vergonha, a culpa.”

Cassie alegou que participava das orgias porque estava “simplesmente apaixonada e queria fazê-lo feliz”, a ponto de sentir que não tinha “muita escolha”.

A modelo contou que, em 2011, após pegar seu telefone e descobrir que ela estava se encontrando com o rapper Kid Cudi, Diddy atacou-a com um saca-rolhas. O magnata do hip-hop também ameaçou divulgar vídeos com imagens de Cassie gravados durante as orgias.

Em 2023, a modelo começou a fazer terapia e um tratamento de desintoxicação. “Eu estava ficando louca”, descreveu, com a voz embargada. “Não queria continuar vivendo.”

