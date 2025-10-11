Ex-presidente peruana descarta buscar asilo

A ex-presidente Dina Boluarte, destituída pelo Congresso do Peru, negou nesta sexta-feira (10) que planeje pedir asilo, apesar das investigações abertas contra ela pelo Ministério Público (MP) por suspeita de lavagem de dinheiro e outro crime.

Boluarte, 63 anos, apareceu em frente à sua residência, no sul de Lima, para negar rumores sobre sua suposta intenção de se refugiar em outro país. “Tem sido dito pelos meios de comunicação que eu havia buscado asilo. Nada disso é verdade”, afirmou.

A ex-presidente foi destituída do cargo na madrugada desta sexta-feira, após ser submetida a um julgamento político relâmpago por “incapacidade moral permanente” para exercer a função, que ocupava desde dezembro de 2022.

O Congresso responsabilizou a presidente pela crise de segurança no país, que envolve o crime organizado. Assim que ela perdeu o foro privilegiado, o MP abriu duas investigações contra ela: uma por lavagem de dinheiro durante a campanha eleitoral de 2021, quando ela foi candidata a vice-presidente ao lado de Pedro Castillo; e outra por “negociação incompatível com o cargo”.

Segundo o MP, Boluarte teria gerenciado o “pagamento de benefícios sociais para um dos amigos” do médico com o qual foi submetida a procedimentos estéticos quando era chefe de Estado.

– ‘Estarei permanentemente no país’ –

O MP solicitou à Justiça que proíba Boluarte de sair do Peru por um período de 18 a 36 meses.

“Aqueles casos que estão em investigação no Ministério Público, não sou responsável por nenhum deles. Estou tranquila, estou no meu lar e estarei permanentemente no país”, afirmou a ex-presidente.

Boluarte também é alvo de uma investigação relacionada com a morte de cerca de 50 pessoas na repressão aos protestos que se seguiram à sua chegada ao poder para substituir Pedro Castillo, destituído e preso após uma tentativa de fechar o Congresso.

A ex-presidente também enfrenta processos por suposto abandono do cargo, quando operou o nariz sem avisar o Congresso, e pelo chamado “Rolexgate”, escândalo que veio à tona em 2024, quando ela apareceu com relógios de luxo que não havia declarado em sua listagem de bens. Com a destituição, Boluarte pode ser, eventualmente, julgada e condenada.

Atualmente, os ex-presidentes Alejandro Toledo e Ollanta Humala estão presos por corrupção. Castillo está recluso na mesma prisão especial, onde aguarda julgamento por sua manobra contra o parlamento.

