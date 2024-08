Executivo do Morgan Stanley está entre os desaparecidos de naufrágio na Sicília

O presidente do Conselho de Administração do Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, e sua esposa estão entre os desparecidos no naufrágio de um veleiro de luxo perto da costa da Sicília, informou nesta terça-feira a seguradora britânica Hiscox.

“Nossos pensamentos estão com todos os afetados, em particular nosso presidente, Jonathan Bloomer, e sua esposa Judy, que estão entre os desaparecidos”, afirmou Aki Hussain, executivo da Hiscox, que Bloomer também presidia, em um comunicado.

O naufrágio na madrugada de segunda-feira deixou seis desaparecidos, incluindo o magnata britânico do setor de tecnologia Mike Lynch e sua filha adolescente Hannah.

A esposa de Lynch, Angela Bacares, foi uma das pessoas resgatadas do naufrágio.

O veleiro ‘Bayesian’, de 56 metros e de bandeira britânica, naufragou nas imediações de Porticello, cidade a 15 km de Palermo, depois de ser atingido por um tornado, informou a Guarda Costeira italiana.

Três mergulhadores especializados iniciaram nesta terça-feira a busca pelos desaparecidos. Eles alcançaram os destroços do veleiro, a quase 50 metros de profundidade.

A bordo da embarcação de luxo estavam 12 passageiros e 10 tripulantes, a maioria britânicos, segundo a imprensa italiana.

Quinze pessoas foram resgatadas e, em um primeiro momento, foram relatados sete desaparecidos: um membro da tripulação e seis passageiros de nacionalidades britânica, americana e canadense.

O corpo de um dos desaparecidos foi encontrado nos destroços do veleiro e recuperado.

Bloomer, 70 anos, comandou várias organizações de serviços financeiros ao longo de sua carreira. Ele é considerado um executivo de grande experiência.

Ele assumiu a presidência do Morgan Stanley International em 2016, segundo seu perfil na rede social LinkedIn.

O veleiro Bayesian foi construído na região italiana da Toscana em 2008 e restaurado e, 2020, segundo o portal TGCom 24.

As autoridades abriram uma investigação, comandada pela autoridade judicial de Termini Imerese.

