Falha cibernética global atrasa voos no Brasil, mas controle de tráfego aéreo não é afetado

2 minutos

SÃO PAULO (Reuters) -Uma falha cibernética que afetou vários serviços ao redor do mundo nesta sexta-feira impactou as operações de check-in de algumas companhias aéreas no Brasil, atrasando determinados voos, mas não afetou o controle de tráfego aéreo do país, afirmou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Segundo Costa Filho, o apagão cibernético global tem provocado atrasos “pontuais” em voos, mas sem impactos na operação de pousos e decolagens até o momento no Brasil, conforme publicação do ministro na plataforma X.

A Força Aérea Brasileira (FAB) também disse que não foi afetada pelo apagão cibernético e que o sistema de controle do espaço aéreo brasileiro permaneceu operando normalmente durante o período em que se ocorreu a falha.

Pela manhã, a Azul informou que alguns voos operados pela empresa podem sofrer “atrasos pontuais” devido à “intermitência no serviço global do sistema de gestão de reservas”, conforme comunicado da companhia aérea.

“A recomendação é que os clientes que possuem voo hoje e ainda não realizaram o check-in cheguem ao aeroporto mais cedo e dirijam-se ao balcão de atendimento da companhia. A Azul lamenta eventuais transtornos causados aos clientes.”

A Gol e a Latam Airlines disseram que, até o momento, suas operações não registraram impactos do incidente. A Latam recomendou, no entanto, que seus passageiros verifiquem o status dos voos, como medida de precaução.

(Por Gabriel Araujo e Patrícia Vilas BoasTexto de Eduardo SimõesEdição de Camila Moreira e Pedro Fonseca)