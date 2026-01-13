The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Familiares acampam diante de prisão na Venezuela à espera de mais libertações

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Um grupo de familiares de presos políticos montou, nesta segunda-feira (12), um acampamento nos arredores de uma prisão na Venezuela para aliviar a longa espera pelas libertações que o governo prometeu sob pressão dos Estados Unidos.

Dezenas de famílias se deslocaram até Rodeo I, depois que o governo interino de Delcy Rodríguez anunciou na quinta-feira passada a soltura de um “número significativo” de detidos após a deposição de Nicolás Maduro em uma operação militar dos Estados Unidos.

Já passaram quatro noites em claro ou dormindo em carros, com frio e sem proteção policial em uma área considerada perigosa.

O Ministério dos Serviços Penitenciários informou que 116 pessoas já foram libertadas, embora ONGs e partidos de oposição tenham confirmado até agora apenas 54. Organizações de defesa estimam entre 800 e 1.200 presos por razões políticas.

Cerca de 15 barracas em duas fileiras se estendem sobre um plástico preto a poucos passos de Rodeo I, localizada em uma cidade-dormitório a uma hora de Caracas. Uma faixa diz “libertem todos os presos políticos”.

A ONG Comitê pela Liberdade dos Presos Políticos forneceu as barracas, assim como 25 colchões que foram colocados em uma área coberta com oferta de comida.

“Agradecemos muito a ajuda que nos deram”, disse à AFP Delmar Hernández, esposa de um trabalhador do setor petrolífero acusado de traição. “Saber que há apoio das pessoas faz com que a espera seja menos amarga.”

A polícia advertiu que desmontaria qualquer acampamento, enquanto os moradores da região trazem refeições, sucos e café.

Uma das vendedoras de comida permite que os familiares usem a eletricidade. “Podem ficar o tempo que quiserem”, diz a proprietária.

A ONG Foro Penal reportou 15 libertações em Rodeo I na madrugada desta segunda-feira.

“Não saiu nem um sequer por essa porta”, protestou Manuel Mendoza, cujo filho foi detido há dois anos e meio. “Exigimos a libertação imediata de todos os presos políticos, todos, não é justo”, acrescentou, com a voz embargada.

afc-jt/atm/mvl/ic/rpr

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR