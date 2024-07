Flotilha no Sena, chuva e Celine Dion marcam início da Olimpíada de Paris

reuters_tickers

5 minutos

Por Richa Naidu e Juliette Jabkhiro e Amy Tennery

PARIS (Reuters) – O presidente da França, Emmanuel Macron, declarou nesta sexta-feira abertos os Jogos Olímpicos, depois de uma cerimônia molhada pela chuva, em que atletas acenaram para o público ao longo do rio Sena, dançarinos foram parar nos telhados dos prédios de Paris e Lady Gaga cantou uma canção francesa de cabarés.

Os tricampeões olímpicos franceses Marie-José Perec e Teddy Riner acenderam a pira olímpica, suspensa por um balão de ar quente, antes de a cantora canadense Celine Dion cantar “Hino ao Amor”, de Edith Piaf, fazendo assim sua primeira apresentação pública em anos e arrancando gritos do público.

Uma flotilha de embarcações levou os competidores por um trecho de seis quilômetros do rio Sena, passando por alguns dos marcos mais famosos da capital francesa. Enquanto isso, performistas encenavam alguns esportes dos Jogos em plataformas flutuantes.

Foi a primeira vez da história que uma cerimônia de abertura foi realizada fora de um estádio, trazendo maior complexidade ao esquema de segurança horas após uma sabotagem na rede de trens de alta velocidade TGV ter causado caos na França.

“Convido a todos: sonhem conosco. Como os atletas olímpicos, inspirem-se pela alegria que apenas o esporte pode nos dar. Celebremos esse espírito olímpico de viver em paz”, afirmou o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, no fim da cerimônia, aos pés da Torre Eiffel.

Mais de 10.500 atletas vão competir nos Jogos, cem anos após Paris ter sediado a competição pela última vez. As disputas começaram na quarta-feira, e a primeira das 329 medalhas de ouro será entregue no sábado.

Quando a festa começou, quatro horas antes, uma nuvem gigante de fumaça azul, branca e vermelha — cores da bandeira francesa — foi lançada sobre uma ponte do rio Sena, como parte de um show que incluiu muitos dos marcos da França, como uma performance de cancã, feita por dançarinas do Moulin Rouge nas margens.

Uma imagem moderna do país foi mostrada quando a estrela franco-maliana Aya Nakamura, artista francesa mais ouvida do mundo, cantou alguns de seus maiores sucessos, acompanhada pelo coral do Exército da Guarda Republicana Francesa.

A performance da artista atraiu grande empolgação do público. Rumores de sua inclusão na festa causaram polêmica envolvendo a identidade francesa, com apoiadores dizendo que ela representava a vibrante França moderna, enquanto os críticos afirmavam que sua música tem mais influências estrangeiras do que locais.

Com a celebração da cultura, da moda e da história francesa atraindo aplausos de muitos dos 300 mil espectadores presentes à beira do rio, centenas deles também foram vistos deixando o local por causa da chuva.

“Foi bom, tirando a chuva. Foi legal, diferente, em vez de ser em um estádio, estar à beira do rio, então isso é sempre bom, interessante e único”, afirmou Avid Pureval, de 34 anos, que veio do Estado norte-americano de Ohio para assistir à Olimpíada. “Depois que você já está molhado, tudo bem.”

“Seria melhor com sol”, disse a parisiense Josephine, que estava sentada com sua filha de 9 anos e pagou 1.600 euros pelo seu assento.

Com muitos líderes mundiais e outras celebridades presentes, a cerimônia foi protegida por atiradores de elite que estavam nos topos dos edifícios. O leito do Sena foi vasculhado à procura de bombas, e o espaço aéreo de Paris foi fechado.

Cerca de 45 mil policiais e milhares de soldados foram destacados para o gigantesco esquema de segurança envolvendo a cerimônia de abertura. Policiais armados fizeram patrulhas no rio, usando botes infláveis, conforme a flotilha passeava pelo Sena.

Um misto de astros franceses e internacionais — incluindo a lenda do futebol Zinedine Zidane; o 14 vezes campeão de Roland Garros Rafael Nadal; a 23 vezes campeã de Grand Slams Serena Williams; e três atletas paralímpicos — carregaram a tocha antes de a pira ser acesa. Ela queimará até o dia do encerramento: 11 de agosto.

Dois dos maiores campeões da história dos Jogos, o nadador norte-americano Michael Phelps e o biatleta francês Martin Fourcade, revelaram as medalhas olímpicas.

Em um momento, houve uma transmissão ao vivo de uma cerimônia de abertura que ocorreu no local de disputa do surfe, a ilha do Taiti, no Oceano Pacífico, a 16 mil quilômetros de Paris.

Competidores de Israel foram acompanhados por unidades táticas de elite e receberão proteção 24 horas por causa da guerra na Faixa de Gaza, disseram autoridades.

A delegação israelense atraiu algumas vaias, mas também apoio, de acordo com repórteres da Reuters. Houve gritos de “Palestina! Palestina! Palestina!” vindos do público, enquanto o barco israelense passava.

Macron, que obteve seu segundo mandato há dois anos, espera que a Olimpíada consolide o seu legado à frente do país. Mas sua aposta fracassada em uma eleição legislativa antecipada o enfraqueceu e jogou sombra sobre seu atual momento no cenário político internacional.