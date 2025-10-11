Ganhadora do Oscar Diane Keaton morre aos 79 anos

A atriz americana Diane Keaton, vencedora do Oscar em 1978 por seu papel em “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa”, faleceu na Califórnia aos 79 anos, anunciou neste sábado (11) um porta-voz da família à revista People.

A revista explicou que mais detalhes sobre as circunstâncias de sua morte não foram revelados de imediato.

Keaton estreou em Hollywood com “As Mil Faces do Amor”, em 1970.

Sua extensa filmografia inclui um papel em “O Poderoso Chefão”, onde interpretou a esposa de Al Pacino, e inúmeros sucessos de Woody Allen, com quem manteve grande amizade após ter sido por muito tempo sua companheira, musa e atriz favorita.

Seu papel de protagonista na comédia romântica do diretor nova-iorquino “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa” lhe rendeu o Prêmio da Academia de Melhor Atriz em 1978.

Recebeu mais três indicações: por “Reds”, filme lançado em 1981, “As Filhas de Marvin” (1996) e “Alguém Tem que Ceder” (2003).

A atriz continuou atuando bem além dos 70 anos.

Destacou-se sua participação em “Do Jeito que Elas Querem”, em 2018, onde interpretou uma aposentada, assim como em “As Rainhas da Torcida”, em 2019.

Em uma entrevista à AFP após a estreia de “As Rainhas da Torcida”, Keaton declarou que não pensava na velhice nem na aposentadoria.

“E se ninguém me chamar novamente [para filmar], tenho uma porção de hobbies que me apaixonam e ocupam o meu tempo”, declarou.

Solteira e mãe de dois filhos adotados, também afirmou não se arrepender de nada, incluindo sua vida pessoal.

“Acho que sou uma das poucas mulheres solteiras da minha idade que fez filmes sem se casar. Será que sou uma anomalia?”, brincou a atriz, que manteve romances de longa duração com astros como Warren Beatty e Al Pacino.

“Não sou infeliz!”, concluiu.

À medida que os escândalos de assédio sexual em Hollywood eclodiram no final de 2017 — atingindo desde o produtor Harvey Weinstein até atores de peso como Kevin Spacey —, ressurgiram antigas acusações de abuso sexual infantil contra Woody Allen, feitas por sua filha adotiva Dylan.

“Woody Allen é meu amigo e continuo acreditando nele”, tuitou Keaton em janeiro de 2018.

Foi um raro encontro com a controvérsia para uma atriz muito querida.

– Premiada –

Em 2017, Keaton foi homenageada com um Prêmio de Trajetória pelo Instituto Americano de Cinema, que a descreveu como “não convencional, iconoclasta e fora do comum”.

“Me sinto muito sortuda por ter passado momentos com esta mulher maravilhosa, e estou desolada por ela ter partido”, declarou a atriz Andie MacDowell, que estrelou “Meus Tios Heróis” (1995), um dos poucos filmes dirigidos por Keaton.

A falecida atriz nasceu em 1946 com o nome de Diane Hall, em Los Angeles, no dia 5 de janeiro.

Ela deixa dois filhos, Dexter e Duke.

Em seu último papel no cinema, em 2024, Diane Keaton coestrelou “Summer Camp”, com Kathy Bates e Alfre Woodard.

