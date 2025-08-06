O horror de Hiroshima e a ameaça que persiste

Oito décadas após a explosão da bomba atômica em Hiroshima, o depoimento de uma sobrevivente nos alerta: o mundo está à beira de uma nova corrida armamentista nuclear.

Sou responsável da distribuição e dos canais de mídia social da redação de língua portuguesa, produzo reportagens e conteúdo multimídia, além de adaptações em português. Suíço-brasileiro formado em jornalismo e comunicação social pela Universidade de Friburgo, Suíça. Ex-colaborador da antiga Rádio Suíça Internacional (RSI), que deu origem à SWI swissinfo.ch.

Assine AQUI a nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona.

No dia 6 de agosto de 1945, Michiko Kodama, então com sete anos, viu sua cidade ser destruída por uma arma nuclear. O clarão, as janelas estilhaçadas, os corpos pelas ruas — tudo ainda está vivo em sua memória. Seu testemunho, registrado em vídeo, é um alerta poderoso sobre os perigos da escalada militar que o mundo enfrenta hoje.

O desmonte de tratados de desarmamento e o aumento dos orçamentos militares reacendem o risco de um novo confronto atômico. Diante desse cenário, a lembrança de Hiroshima não pode ser esquecida. Michiko Kodama viu a destruição com os próprios olhos e nos adverte: a ameaça é real, e cresce silenciosamente.

>>O artigo abaixo revive esse testemunho com dados impactantes:

Mostrar mais

Mostrar mais

Oitenta anos após Hiroshima, mundo ignora ameaça atômica

Este conteúdo foi publicado em 80 anos após Hiroshima, gastos nucleares disparam e tratados fracassam. Uma hibakusha alerta: “Estamos vivos e com raiva. Queremos um mundo sem armas nucleares”.

ler mais Oitenta anos após Hiroshima, mundo ignora ameaça atômica