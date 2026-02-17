Rússia, Ucrânia e EUA se reúnem em Genebra para negociações sobre o fim da guerra
Os Estados Unidos, a Ucrânia e a Rússia estão reunidos em Genebra para tentar chegar a uma resolução para o conflito de quatro anos entre Kiev e Moscou. As negociações começaram na tarde desta terça-feira no Hotel Intercontinental.
A Rússia afirmou na segunda-feira que a questão territorial faria parte da discussão. A Rússia exige a retirada das tropas ucranianas das partes das regiões de Luhansk e Donetsk sob seu controle e quer incorporá-las ao seu próprio território.
Kiev, que só está disposta a aceitar uma possível zona de livre comércio no leste da Ucrânia, falou sobre questões de segurança e humanitárias na agenda.
Na segunda-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a pressionar Kiev, na esperança de um acordo “rápido”. Na terça-feira, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiga, acusou a Rússia de “desprezar os esforços de paz” ao lançar centenas de drones e dezenas de mísseis.
Os enviados americanos, Jared Kushner e Steve Witkoff, estão se reunindo com a delegação ucraniana liderada pelo secretário do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, Rustem Umerov, e a delegação russa liderada por Vladimir Medinsky.
Adaptação: Fernando Hirschy
